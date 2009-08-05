نویسنده "شفق" ‌به سرقت ادبی متهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، نویسنده‌ای که خالق مجموعه" شفق" را به سرقت ادبی متهم کرده مدعی است که مه‌یر صحنه‌ها و عباراتی را از رمان ترسناک "شبانه" نوشته او به سرقت برده است.‌ رمان "شبانه"اثر گمنامی است.



جی کریگ ویلیامز نماینده جردن اسکات نویسنده رمان "شبانه" در گفت‌وگویی تلفنی با خبرگزاری رویترز بیان داشته علاوه بر این‌که در دو متن تشابهات کلمه به کلمه‌ای وجود دارد، در این دو داستان‌ تشابهات شخصیتی و طرحی (پلاتی) نیز به چشم می‌خورد.



مؤسسه انتشاراتی هچت، ناشر کتابهای مه‌یر این اتهام را بی‌اساس دانسته و اظهار می‌دارد که آثار مه‌یر تماماً زاده قلم خود اوست و او اصلاً از وجود رمانی با نام "شبانه" خبر نداشته است.



مجموعه کتابهای "شفق" که به گفته ناشر 70 میلیون نسخه از آن در سراسر جهان فروخته شده مبنای ساخت فیلمی به همین نام از سوی موسسه سامیت نیز شده است. این فیلم در زمان اکران 380 میلیون دلار فروخته است.‌



"سپیده صبح" که در سال 2008 منتشر شده چهارمین رمان از مجموعه کتابهای "شفق"است که در آن نوجوانی با نام بلا سوان در کنار خون آشامی با نام ادوارد کولن در یک افسانه به نقش آفرینی می‌پردازد.



رمان دیگری از این مجموعه با نام "ماه نو" نیز در ماه نوامبر به صورت تئاتر اجرا خواهد شد.



در نامه‌ای که نماینده جردن اسکات به انتشارات هچت ارسال کرده مشابهتهایی از این دو داستان به تفصیل بیان شده است. وی بیان داشته که از نظر من خوانندگان باید هر دو کتاب را بخوانند و خودشان قضاوت کنند.



نماینده جردن اسکات عنوان کرده که وی طی این هفته یا هفته آینده شکایت خود را از استفانی مه‌یر به دادگاه فدرال آمریکا تسلیم خواهد کرد و از این شکایت به‌هیچ وجه به دنبال دریافت خسارتهای مالی نیست.‌



ویلیامز مدعی است که جردن اسکات بخشهایی از رمان "شبانه" را پیش از انتشار آن در سال 2006 بر روی اینترنت قرار داده‌ و همین امر باعث این سرقت ادبی شده است.