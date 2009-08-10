روایت داستانی شهید اشرفی اصفهانی در "مسافر تنها"

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "مسافر تنها" نوشته کیوان امجدیان روایتی داستانی از زندگی شهید آیت‌الله عطاالله اشرفی اصفهانی است که از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

امجدیان درباره چگونگی جمع‌آوری مطالب کتاب گفت: باتوجه به اینکه منابع کافی در اختیارمان نبود دستمایه اطلاعات نویسنده، گفتگو با فرزند شهید، روزنامه‌های مربوط به تاریخ شهادت و جمع‌آوری اطلاعاتی از چند مجلد از زندگینامه شهید اشرفی اصفهانی بود.

وی با بیان اینکه روایت کتاب به صورت تاریخی و داستانی از تولد تا شهادت قهرمان داستان به نگارش درآمده است گفت: نبود منابع و شناخت کافی نوجوانان و جوانان از شهید اشرفی اصفهانی واحساس علاقه به زندگی شخصی ایشان مرا به نوشتن این مجموعه واداشت.

دفتر کودک و نوجوان مرکز آفرینشهای ادبی در راستای شناخت بیشتر زندگی مردان انقلاب از سالجاری شروع به تهیه وتدوین مجموعه قصه "قهرمانان انقلاب" کرده که تا کنون 12اثر از این مجموعه منتشر شده است.

"مسافرتنها" با گردآوری و نویسندگی کیوان امجدیان در 10 قسمت و 86صفحه و شمارگان 2500 نسخه از سوی انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.