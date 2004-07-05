اعتياد الكترونيكي ، بيماريهاي رواني جوانان را افزايش مي دهد

يك روانشناس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : امروزه دسترسي كودكان و قشر جوان به بازيهاي الكترونيكي به سادگي امكان پذير است در حالي كه اكثر والدين نسبت به خطرات استفاده بيش از حد از اين بازيها بي اطلاع هستند.

دكتر شيوا دولت آبادي افزود : در گذشته بازيها از طريق ارتباط كودكان با يكديگر انجام مي شد اما امروزه كودكان از زمان درك و فهم اين بازيها بيشترين ساعات روز را صرف اينگونه بازيها مي كنند، در حالي كه اين ارتباط هيچگونه رابطه عاطفي و انساني ايجاد نمي كند و در صورتيكه اگر بازيها به صورت فكري نيز نباشد تاثير گذاري نامطلوب بر روحيات كودك خواهد داشت .

وي افزود : برخي خانواده ها مانع انجام بازيهاي الكترونيكي از سوي فرزندان خود مي شوند و در واقع با مخالفت كردن، فرزندان خود را نسبت به استفاده از اين بازيها حريص تر مي كنند و از طرفي كودكان از هر فرصتي حتي پنهاني سعي در استفاده از اين بازيها دارند .

وي افزود : استفاده از بازيهاي الكترونيكي از دوران كودكي باعث خواهد شد تا فرد در دوران نوجواني و جواني تمايل بيشتري به استفاده از اين وسايل پيدا كند و با توجه به اينكه اكثر بازيهاي الكترونيكي خشونت آميز است، به نحوي باعث بروز رفتارهاي خشن در قشر جوان مي شود .

دولت آبادي خاطر نشان كرد : با توجه به اينكه اعتياد الكترونيكي بيشتر قشر جوان را تهديد مي كند والدين بايد در مدت زمان استفاده فرزندان خود از بازيهاي الكترونيكي حساسيت بيشتري داشته باشند ، چراكه استفاده بيش از حد از بازيهاي خشن مي تواند تاثير گذاري نامطلوبي بر رفتار و روحيات نوجوان داشته باشد .