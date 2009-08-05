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۱۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۳۴

جشن میلاد امام زمان در حرم حضرت عبدالعظیم برگزار می‌شود

جشن میلاد امام زمان در حرم حضرت عبدالعظیم برگزار می‌شود

در شب و روز نیمه شعبان، جشن میلاد منجی عالم بشریت حضرت ولیعصر(عج) در حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این عید بزرگ که در روایات اسلامی در شمار شبهای قدر برشمرده شده، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) به یمن میلاد با سعادت حضرت بقیة الله سراسر نور و شادمانی خواهد بود.

مراسم جشن میلاد حضرت ولیعصر (عج) در شب نیمه شعبان مصادف با پنجشنبه  15 مردادماه در مصلای بزرگ ری با مدیحه سرایی و سخنرانی برگزار می شود .

در این مراسم باشکوه که از ساعت 20 آغاز و تا 22 و 30 دقیقه ادامه خواهد داشت دعای پرفیض کمیل قرائت خواهد شد .

همچنین در روز 15 شعبان نیز مراسم جشن میلاد، همزمان با اختتامیه برنامه هزاران ختم قرآن به نیت سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) برگزار می شود .

این مراسم از ساعت 18 و 45 دقیقه روز جمعه آغاز و با اقامه نماز مغرب و عشاء به پایان خواهد رسید.

کد مطلب 924412

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