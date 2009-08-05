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۱۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۴۰

مک‌اوان رمانی بر مبنای تجاربش از جنجالهای رسانه‌ای می‌نویسد

مک‌اوان رمانی بر مبنای تجاربش از جنجالهای رسانه‌ای می‌نویسد

نویسنده و روزنامه‌نگار بریتانیایی رمانی بر مبنای تجربیاتش از عالم رسانه و جنجالهای موجود در این حوزه می‌نویسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تلگراف، شخصیت اصلی این رمان یک فیزیکدان برنده نوبل است که ادعا می‌کند در حوزه او تعداد مردان موفق بیشتر از زنان موفق است و دلیل آن را هم ـ بدون هیچ تبعیض جنسیتی ـ تفاوتهای ذهنی بیان می‌کند و پس از آن با حملات رسانه‌ای پی در پی مواجه می‌شود.

مک‌اوان بیان داشت که تا کنون سه چهارم این رمان را نوشته  و نام احتمالی آن نیز "خورشیدی" خواهد بود و احتمالاً سال آینده منتشر می‌شود. 

تابستان گذشته این رمان‌نویس به دلیل سوء تفاهمی که  برمبنابی سخنانش  شکل گرفته بود سرآغاز یک جنجال رسانه‌ای شد. مک‌اوان سعی کرده فشارها و ناراحتیهای آن دوران را در این اثر متبلور سازد.

این نویسنده سال 1998 با رمان "آمستردام" جایزه بوکر را از آن خود کرد.‌

کد مطلب 924422

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