وظيفه خود مي دانيم مطيع نظرات مراجع تقليد باشيم

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني "رسا" عضو كميسيون فرهنگي مجلس در حاشيه ديدار اعضاي فراكسيون زنان مجلس با مراجع تقليد گفت: اميدواريم مركز مديريت حوزه علميه خواهران و خواهراني كه در مسايل فقهي صاحب نظر هستند با نظرات خود ما را در تهيه و ارايه طرحهايي كه مربوط به مسايل زنان مي باشند ياري كنند تا بتوانيم با مراكز و موسسات حوزوي تعامل بيشتري داشته باشيم .



وي با ابراز تاسف از عدم توجه به هشدارهاي مراجع تقليد درباره برخي لوايح مربوط به مسايل زنان در مجلس ششم گفت: در خوشبينانه ترين صورت مي توان گفت روحيه خود باختگي و رفتار انفعالي بعضي از نمايندگان مجلس ششم خصوصا در جريان كنوانسيون رفع تبعيض از زنان و چند مساله ديگر باعث شد تا نمايندگان زن مجلس هفتم بطور ويژه نگراني هاي مراجع معظم تقليد و علما را در نظر گرفته بگيرند.

عضو هيات اعزامي ايران به دومين نشست نمايندگان زن قاره آسيا و اقيانوسيه در ادامه گفت: اين نشست هفته گذشته در كشور استراليا برگزار شد و در كنار آن كنفرانس جمعيت و توسعه برگزار شد كه مباحثي از قبيل عدالت جنسي مورد بررسي قرار گرفت كه متاسفانه تفكراتي در باب حمايت از فحشا با توجهيات مختلف مطرح بود.



وي با اشاره به تعهدات مكتبي و ديني نمايندگان ايراني حاضر در اين اجلاس گفت: بنده بر اساس وظيفه خود با رايزني هاي فشرده با نمايندگان ساير كشورها موفق شدم اثرات قابل توجهي در تنظيم و تصويب موادي كه با مباني شرع و به طور كلي اخلاق اجتماعي منافات دارد، داشته باشم تا جايي كه در نهايت با چهار بار اصلاح و تغيير در متن مصوبه نهايي، بسياري از نظرات جمهوري اسلامي ايران تامين شد.