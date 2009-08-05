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۱۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۲۲

اسکی بازان شش کشور فردا در دیزین کرج گردهم می آیند

اسکی بازان شش کشور فردا در دیزین کرج گردهم می آیند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس فدراسیون اسکی گفت: در راستای برگزاری هفتمین دوره مسابقات جام جهانی اسکی روی چمن فردا 15 مرداد ماه جاری ورزشکاران این رشته از شش کشور در پیست بین المللی اسکی دیزین در کرج به رقابت می پردازند.

عیسی ساوه شمشکی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در مجموع از کشورهای سویس، اتریش، ایتالیا، چک، آلمان و اسلواکی 17 ورزشکار در این دوره از رقابتها شرکت می کنند که از این تعداد هشت نفر را بانوان تشکیل می دهند.

وی افزود: این دوره از رقابتها طی دو روز از فردا با شرکت 9 باشگاه ایرانی شرکت کننده که شامل هیئت اسکی کرج، شورا و کانون ورزشی دربندسر، سی سی آر شمشک، بامپاد، نیروهای مسلح، کاج، هتل، خیام سرین و هتل اسکی اصفهان است، در پیست بین المللی دیزین کرج برگزار می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این دوره از رقابتها 24 اسکی باز ایرانی در قالب تیم ملی حضور می یابند که از این تعداد چهار نفر را بانوان تشکیل می دهند.

کد مطلب 924437

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