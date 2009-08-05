اسکی بازان شش کشور فردا در دیزین کرج گردهم می آیند

عیسی ساوه شمشکی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در مجموع از کشورهای سویس، اتریش، ایتالیا، چک، آلمان و اسلواکی 17 ورزشکار در این دوره از رقابتها شرکت می کنند که از این تعداد هشت نفر را بانوان تشکیل می دهند.

وی افزود: این دوره از رقابتها طی دو روز از فردا با شرکت 9 باشگاه ایرانی شرکت کننده که شامل هیئت اسکی کرج، شورا و کانون ورزشی دربندسر، سی سی آر شمشک، بامپاد، نیروهای مسلح، کاج، هتل، خیام سرین و هتل اسکی اصفهان است، در پیست بین المللی دیزین کرج برگزار می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این دوره از رقابتها 24 اسکی باز ایرانی در قالب تیم ملی حضور می یابند که از این تعداد چهار نفر را بانوان تشکیل می دهند.