طرح گازرسانی به شهر لواسان فردا به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح گازرسانی به شهر لواسان از جمله مصوبه های سفر استانی هیئت دولت است که از نقطه صفر خط لوله گاز پنجم تهران و با ساخت 18 کیلومتر خط انتقال گاز 36 و 24 اینچ امکان پذیر شده است.

نزدیک به 10 کیلومتر از این خط انتقال گاز 36 اینچ و 8 کیلومتر باقیمانده آن نیز24 اینچ است.

بخش نخست این خط انتقال گاز 18 کیلومتری در مسیر بزرگراه شهید بابایی تا سه راه طلاییه و قطعه دوم آن نیز از نقطه یاد شده تا سه راه زرد بند اجرا شده و در این نقطه به دو شاخه که یکی از آنها به لواسان و دیگری به رودبار قصران می رسد، تقسیم شده است.

برای توسعه شبکه گاز به شهرستان لواسان حدود 150 کیلومتر شبکه فشار متوسط گازساخته شده است.

به منظور بهره مندی مردم شهر لواسان از نعمت گاز طبیعی تاکنون نصب چهار هزار انشعاب که بیشتر آنها دو قلو هستند، پیش بینی شده است و با نصب این تعداد انشعاب، 7 هزار واحد مسکونی زیر پوشش نعمت گازطبیعی قرار خواهند گرفت.

طرح گازرسانی به شهرهای لواسان و رودبار قصران در شهرستان شمیرانات از دهه فجر سال 1386 آغاز و شرکت گاز استان تهران موفق شد آن را در مدت زمان 17 ماه تکمیل و در مدار بهره برداری قرار دهد.