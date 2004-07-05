زندگينامه " شون كانري " به رشته تحريردر مي آيد

" شون كانري " درنمايي ازفيلم " ليگ مردان استثنايي "

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي خبرچاپ زندگينامه " شون كانري " درشرايطي منتشرشد كه اين هنرپيشه درگذشته اعلام كرده بود تحت هيچ شرايطي شرح حال زندگي اش را درقالب يك كتاب منتشرنمي كند.

شنيده ها حاكي ازاين است كه زندگينامه اين هنرپيشه شرح حال وي را اززمانيكه درادينبورگ زندگي مي كرد تا زمانيكه با ايفاي نقش درفيلمهاي جيمزباند به شهرت رسيد روايت مي كند.

انتشارات هارپركولينزاعلام كرد براي بدست آوردن حقوق نگارش اين كتاب چكي را با شش رقم صفر براي اين هنرپيشه امضا كرده وكتاب دربهارآينده روانه بازارفروش مي شود.

" كانري "، بازيگر73 ساله فيلمهاي " مردي كه مي خواست سلطان باشد "،" ليگ مردان استثنايي " ،" دام " و... دراين مورد مي گويد : " تصورنگارش زندگينامه درابتدا كمي هولناك به نظرمي رسيد اما بايد به اين نكته نيزاشاره كنم كه هيجانزده هستم وبي صبرانه درانتظارروز آغازكاربه سرمي برم."

وي درادامه صحبتهايش مي افزايد :" با توجه به اينكه درگذشته گفته بودم تحت هيچ شرايطي زندگينامه ام را منتشرنمي كنم درحال حاضراحساس مي كنم كه مانند يك مسافردرايستگاه راه آهن نشسته ام و درانتظارآغازسفرم به سرمي برم."

