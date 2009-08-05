اعتماد به جوانان موجب پویایی کشور خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت ‌الاسلام عباس ابراهیمی بعداز ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از شماری از جوانان نخبه استان افزود: بزرگترین تغییرات و تحولات اجتماعی در تمام حوزه‌ها زمانی رخ می ‌دهد که از نیروی جوانان استفاده مطلوب شود .

وی اظهار داشت: استان بوشهر در سال گذشته مقام اول را در ساماندهی امور جوانان در کشور کسب کرد .

معاون سیاسی - امنیتی استانداری بوشهر نیز در این مراسم گفت: نیروی اصلی هر جامعه ‌ای جوانان آن جامعه هستند و اگر جامعه جوان را مورد توجه قرار دهیم، به طور تقریبی همه جامعه را مورد توجه قرار داده‌ایم .

حسین هاشمی افزود: جوانان، انقلاب را به نتیجه رساندند اگرچه بزرگان خط‌ دهی کردند و حضرت امام (ره) نیز مسیر را مشخص کرد اما شور و نشاط جوانی انقلاب را به پیروزی رساند .

معاون استاندار بوشهر با بیان اینکه دشمن با شناسایی نقاط قوت کشور یعنی جوانان درصدد به ضعف کشاندن آن است، گفت: دشمن از طریق اشاعه فساد و اعتیاد به‌ صورت برنامه ‌ریزی شده سعی دارد جوانان ما را از آرمانهای خودشان دور کند .

فرمانده انتظامی استان بوشهر نیز اظهار داشت: یکی از دلایل نامگذاری روز جوان استفاده از ویژگی‌های حضرت علی اکبر (ع) و درس گرفتن از ویژگی‌های اخلاقی و معنوی ایشان است .