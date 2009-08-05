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۱۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۳۳

اعتماد به جوانان موجب پویایی کشور خواهد شد

اعتماد به جوانان موجب پویایی کشور خواهد شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جوانان استان بوشهر گفت: اعتماد به جوانان و استفاده از ظرفیت جوان می‌ تواند ضریب موفقیتها را در برنامه ‌ریزی ها افزایش و موجب پویایی و حرکت توسعه ای کشور شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت ‌الاسلام عباس ابراهیمی بعداز ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از شماری از جوانان نخبه استان افزود: بزرگترین تغییرات و تحولات اجتماعی در تمام حوزه‌ها زمانی رخ می ‌دهد که از نیروی جوانان استفاده مطلوب شود.

وی اظهار داشت: استان بوشهر در سال گذشته مقام اول را در ساماندهی امور جوانان در کشور کسب کرد.

معاون سیاسی - امنیتی استانداری بوشهر نیز در این مراسم گفت: نیروی اصلی هر جامعه ‌ای جوانان آن جامعه هستند و اگر جامعه جوان را مورد توجه قرار دهیم، به طور تقریبی همه جامعه را مورد توجه قرار داده‌ایم.

حسین هاشمی افزود: جوانان، انقلاب را به نتیجه رساندند اگرچه بزرگان خط‌ دهی کردند و حضرت امام (ره) نیز مسیر را مشخص کرد اما شور و نشاط جوانی انقلاب را به پیروزی رساند.

معاون استاندار بوشهر با بیان اینکه دشمن با شناسایی نقاط قوت کشور یعنی جوانان درصدد به ضعف کشاندن آن است، گفت: دشمن از طریق اشاعه فساد و اعتیاد به‌ صورت برنامه ‌ریزی شده سعی دارد جوانان ما را از آرمانهای خودشان دور کند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر نیز اظهار داشت: یکی از دلایل نامگذاری روز جوان استفاده از ویژگی‌های حضرت علی اکبر (ع) و درس گرفتن از ویژگی‌های اخلاقی و معنوی ایشان است.

سرهنگ پاسدار رضا محمدی یگانه افزود: جوانان امانتدار انسانیت هستند و باید برای حرکت صحیح در راه دین و مکتب از متخصصان دینی به بهترین نحو استفاده کنند.

کد مطلب 924462

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