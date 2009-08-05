مسجد و مدرسه دینی الحکمه اندونزی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضور مقامات سیاسی و مذهبی، دیپلماتهای خارجی از جمله محمد علی ربانی رایزن فرهنگی ایران، مسجد و مدرسه دینی الحکمه توسط سازمان اسلامی نهضت العاماء، بزرگترین سازمان اسلامی اندونزی در منطقه دپوک جاکارتا افتتاح شد.

مسجد الحکمه در 3 طبقه با مساحتی قریب به 5000 متر و دو طبقه شامل شبستان اصلی مسجد، کتابخانه، سالن اجتماعات و مرکز درمانی و بخشهای آموزشی است که به دلیل نزدیکی با دانشگاه ملی اندونزی بزرگترین دانشگاه اندونزی از اهمیت خاصی برخوردار است.

در حاشیه این برنامه، ربانی رایزن فرهنگی ایران با دکترهاشم موزادی رئیس سازمان نهضت العلماء دیدار و گفتگو کرد.

وی از ایران خواست تا با تجهیز کتابخانه و مدرسه و همچنین کاشی کردن محراب مسجد، در این تجهیز و گسترش این مجموعه فرهنگی و دینی مشارکت کند.