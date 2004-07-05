حوضچه دو و سه بندر شهيد رجايي به همراه ترمينال كانتينري آن به بخش خصوصي واگذار مي شود

معاون فني سازمان بنادر و كشتيراني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي"مهر" ، يكي از گزينه هاي اين سازمان براي توسعه بندر شهيد رجايي را واگذاري حوضچه دو و سه بندر شهيد رجايي به همراه ترمينال كانتينري آن عنوان و تصريح كرد: هم اكنون بحث درخصوص تحليل مالي اين گزينه مطرح بوده و برروي آن كار كارشناسي دارد صورت مي گيرد.

علي طاهري مطلق گفت: سازمان بنادر و كشتيراني به دنبال اين است تا سرمايه ملي در واگذاري حوضچه دو و سه به همراه ترمينال كانتينري به بخش خصوصي هدر نرود.

وي كه از مسئولان ويژه سازمان بنادر و كشتيراني براي انجام مناقصه واگذاري حوضچه دو و سه بندر شهيد رجايي است، از زمان دقيق مناقصه فوق اظهار بي اطلاعي كرد و گفت: اين مناقصه ظرف دو ماه آينده برگزار خواهد شد. اين درحالي است كه وزير راه و ترابري در همين هفته زمان انجام مناقصه فوق را در مرداد ماه اعلام كرد.

معاون فني سازمان بنادروكشتيراني، سرمايه گذاري به روش BOT ، مزايده يا مناقصه بودن اين واگذاري و تقويت مديريت بندر شهيد رجايي را از گزينه هاي ديگر سازمان بنادر وكشتيراني دراين باره دانست.

طاهري مطلق مدت زمان اين واگذاري را بستگي به نوع واگذاري عنوان و خاطرنشان كرد: در واگذاري به روش BOT بايد ديد كه ميزان سرمايه گذاري و مدل هاي مالي سرمايه گذار چقدر خواهد بود و پس از آن مي توان مدت زمان سرمايه گذاري را مشخص كرد، از اين رو مدت زمان اين واگذاري شايد كمتر از ده سال و يا بيشتر از آن باشد .

به گفته وي، واگذاري پروژه به در روش BOT دراز مدت بوده و نمي توان درمدت دو يا سه سال آن را واگذار كرد، از اين رو درصورت واگذاري به اين روش احتمالا بالاتر از ده سال خواهد بود.

گزارش خبرنگار مهر حاكي از آن است كه بارها مسئولان ديگر سازمان بنادر و كشتيراني مدت زمان اين واگذاري را ده سال عنوان كرده اند.

بنابراين گزارش، سازمان بنادر وكشتيراني درحالي حوضچه دو و سه بندر شهيد رجايي را به همراه ترمينال كانتينري آن بندر به سرمايه گذار بخش خصوصي واگذار مي كند كه ترمينال فوق آماده بهره برداري و سوده مي باشد. بنابراين بخش خصوصي بدون اين كه سرمايه اي براي توسعه حوضچه دو و سه بندر فوق بياورد از سودي كه از ترمينال كانتينري بدست مي آورد آن را در اين دو حوضچه صرف مي كند پس چرا نبايد اين كار به سرمايه گذار داخلي به تنهايي واگذارشود و يا به عبارتي چه لزومي دارد كه سرمايه گذاري خارجي بدون اين كه سرمايه اي بياورد براي توسعه بندر شهيد رجايي به كشور بيايد.