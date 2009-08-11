35 مرکز مایه کوبی دامپزشکی علیه بیماری "تب مالت " مشارکت دارند

علی بشری معافی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: امسال با مشارکت بخش غیردولتی برنامه مایه کوبی فراگیر در سراسر استان به اجرا گذاشته و سطح بیماری از جمعیت هدف در مراحل مختلفی از برنامه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی همچنین پیش بینی کرد: در این طرح تعداد 130 هزار نوبت نوبت سر بره و بزغاله ، تعداد 55هزار نوبت سر گوساله های 4 تا 12 ماهه و تعداد 130 هزار نوبت سر گاو علیه بیماری بروسلوز " تب مالت " مایه کوبی انجام شود.

مدیرکل دامپزشکی گیلان با اعلام اینکه بروسلوز بعنوان یکی از مهمترین بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام است، افزود: عوامل شناخته شده بیماری، طیف وسیعی از پستانداران اهلی و وحشی را مبتلا می سازد.

وی اظهارداشت: این بیماری به دلیل ایجاد سقط جنین در دام، کاهش تولید شیر، عقیمی و نازایی، از دست رفتن ارزش اقتصادی دامهای مبتلا و همچنین به دلیل ابتلای انسان به بیماری طاقت فرسا و صعب العلاج تب مالت همواره از دو بعد اقتصادی و بهداشتی مورد توجه است.

بشری معافی عنوان کرد: دامهای مبتلا به بروسلوز معمولاً در اولین دوره آبستنی سقط کرده و در هنگاه سقط و تا مدتی پس از آن با دفع ترشحات بشدت آلوده رحمی، باعث آلودگی محیط ، مزارع و مراتع شده که خود زمینه آلودگی را برای سایر دامها و انسان فراهم می سازد

وی ادامه داد: دفع دوره ای باکتری عامل بیماری از طریق حیوانات مبتلا و نیز از ترشحات رحمی دامهای فاقد علائم بالینی و سقط جنین مخاطرات فراوانی را برای سایر دامها و انسان دربر دارد.