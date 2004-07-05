دانشمند مصري : مشكل آمريكا با اسلام از زمان انقلاب ايران آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، " نصر ابو زيد " دانشمند مصري علوم اسلامي در ادامه اين گفتگو خاطر نشان كرد كه " جرج بوش " رئيس جمهوري آمريكا همواره مدعي است كه براي برقراري دمكراسي در كشورهاي عربي تلاش مي كند اين در حالي است كه وي حتي قادر نيست مفهوم صحيحي از دموكراسي ارائه دهد .

" ابوزيد " همچنين با بيان اين مطلب كه كشورهاي عربي هيچگاه به كمكهاي به اصطلاح خيرخواهانه آمريكا نيازي نداشته و ندارد ، تصريح كرد : كشورهاي عربي به نوعي از دمكراسي معتقد هستند كه خود در صدد احياي آن در كشورهاي خود مي باشند .

اين دانشمند علوم اسلامي در ادامه به اشترن گفت : آمريكا از زمان وقوع انقلاب اسلامي خود را با مسائل مسلمانان درگير كرد و مشكلاتش با آنها آغاز شد . اين در حالي است كه كشورهاي اروپايي با كشورهاي مسلمان مشكل چنداني ندارند .

وي افزود : به عقيده من كشورهاي اروپايي مي توانند امريكا را متوجه چگونگي رابطه با اسلام و مسلمانان نمايند .

ابوزيد با اشاره به حادثه 11 سپتامبر خاطر نشان كرد : مردم و دولت آمريكا معتقدند كه حادثه 11 سپتامبر از سوي مسلمانان صورت گرفته است ، اين در حالي است كه آنها اشتباه متوجه شده اند ، زيرا كشورهاي اسلامي نيز همواره مورد حملات تروريستي قرار گرفته و مي گيرند .



