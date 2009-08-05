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۱۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۳۴

با صدور بیانیه ای ؛

مجمع جهانی تقریب مذاهب تنفیذ و تحلیف احمدی نژاد را تبریک گفت

مجمع جهانی تقریب مذاهب تنفیذ و تحلیف احمدی نژاد را تبریک گفت

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با تجلیل از حماسه 40 میلیونی و مشارکت 85 درصدی مردم شریف ایران در انتخابات 22 خرداد که در کشورهای مدعی دموکراسی نیز کم سابقه و بی نظیر بوده، تنفیذ و تحلیف حکم ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد را به رهبر انقلاب و ملت همیشه سرافراز تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی آمده است :  نظام جمهوری اسلامی ایران به خاطر ظرفیتی که بواسطه انقلاب اسلامی ایجاد شده است در تعامل همیشگی با مردم بوده و عموما مردم خود برگزار کننده و شگفتی ساز این حضور و حماسه بی نظیر در برابر چشمان کنجکاو رسانه های جهان بوده اند و در نادرترین انتخابات ریاست جمهوری تاریخ انقلاب اسلامی خط بطلانی بر نقشه دشمنان جهت ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران زده اند.

در ادامه می خوانیم : امروزه استکبار جهانی به خاطر اندیشه و پیام انقلاب اسلامی و گسترش نفوذ آن در جهان و عدم تاثیر جدی تحریم ها، عدم موفقیت در متوقف کردن فعالیت های هسته ای و ... بدنبال بحران آفرینی و تعامل جدی با نظام جمهوری اسلامی است.

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با تاکید بر اینکه رقابت ها پایان یافته و زمان رفاقت و همگامی در پیشبرد نظام اسلامی است از مردم همیشه در صحنه و انقلابی کشورمان خواست با حفظ وحدت، همدلی و ایجاد وفاق ملی و بهره مندی از دیدگاه و نظرات و پیروی قاطع از فرمایشات مقام معظم رهبری، بیداری اسلامی در جهان را تعمیق بخشیده و وحدت اسلامی مطلوب را محقق نمایند.

 

کد مطلب 924480

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