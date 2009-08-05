آزادی 30 زندانی جرایم غیرعمد آذربایجان شرقی/موافقت با مرخصی یک هفته ای زندانیان تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دادستان عمومی و انقلاب تبریز عصر چهارشنبه در جشنی که به این مناسبت در زندان مرکزی تبریز ترتیب یافته بود، ‌افزود: انجمن صنفی خدمات مسافرتی و جهانگردی آذربایجان شرقی در اقدامی خیرخواهانه برای آزادی این افراد 325 میلیون ریال اختصاص داده است.

یوسف میرزا محمدی خاطرنشان کرد: در آزادی این تعداد زندانی غیر عمد،‌ ستاد دیه آذربایجان شرقی نیز مشارکت داشته است.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز همچنین گفت: همزمان با آزادی این 30 زندانی جرایم غیرعمد،‌ یکی از زندانیان محکوم به حبس ابد نیز به دلیل حسن اخلاق، آزاد می شود.

وی یادآور شد: یوسف قادری که به جرم قتل نفس در سال 58 زندانی شده بود با تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و با قرار گرفتن در گروه مشمولان دستور اخیر رهبر معظم انقلاب از زندان آزاد شد و به آغوش گرم خانواده بازگشت.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز همچنین تصریح کرد: تمام زندانیان تبریز به غیر از مستثنیات با مساعدت صورت گرفته و به مناسبت نیمه شعبان از یک هفته مرخصی بهره مند می شوند.

این مراسم به همت اعضای انجمن صنفی خدمات مسافرتی و گردشگری آذربایجان شرقی برگزار شد.