نفر اول کنکور سراسری در کرمانشاه مورد تقدیر قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری عصر چهارشنبه در چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان که با حضور مدیرکل دفتر توسعه مشارکتهای مردمی و امور شوراهای وزارت آموزش و پرورش تشکیل شد از "رستگار رحمانی" که در کنکور سال جاری موفق به کسب رتبه اول رشته علوم تجربی، رتبه اول رشته زبانهای خارجی و رتبه 44 رشته هنر شده است، تجلیل شد.

غفوری با اشاره به این مطلب که وجود جوانانی مانند رحمانی برای استان مایه افتخار و مباهات است، گفت: این جوان غیور جوانرودی ثابت کرد که تنها فاکتور تعیین کننده در موفقیت فرد تلاش و کوشش با توکل بر خداوند متعال است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان جوانرود یکی از شهرستانهای خوب استان است، گفت: این شهرستان با وجود مردمانی غیور، متدین و انقلابی همیشه در توسعه اجتماعی و اقتصادی استان موثر بوده و معتقدم که نباید این شهرستان را محروم بنامیم.

استاندار کرمانشاه موفقیت این جوان جوانرودی را نمونه بارز تحقق شعار ما می توانیم خواند و افزود: این خود باوری باید در بین تمام جوانان کرمانشاهی ثابت شود و افرادی مانند رحمانی به عنوان الگو قرار گیرند.

غفوری بیان کرد: امروز خانواده سازمان آموزش و پرورش و تمامی معلمان باید به وجود این جوان موفق ابراز خرسندی و افتخار کنند زیرا شاهد به ثمر نشستن زحمات و تلاشهای خود و همکارانشان هستند.

در ادامه رستگار رحمانی ضمن تشکر از تمامی کسانی که در این موفقیت بزرگ وی را یاری کردند، گفت: در مرحله اول دستان پدر و مادرم را می بوسم و خداوند متعال به خاطر این نعمتهایی که به ما ارزانی داشته است، شکرگزار هستم.