  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۱۵

نفر اول کنکور سراسری در کرمانشاه مورد تقدیر قرار گرفت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه طی مراسمی از دانش آموز کرمانشاهی اهل شهرستان جوانرود که رتبه اول کنکور سراسری را به دست آورده است، تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری عصر چهارشنبه در چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان که با حضور مدیرکل دفتر توسعه مشارکتهای مردمی و امور شوراهای وزارت آموزش و پرورش تشکیل شد از "رستگار رحمانی" که در کنکور سال جاری موفق به کسب رتبه اول رشته علوم تجربی، رتبه اول رشته زبانهای خارجی و رتبه 44 رشته هنر شده است، تجلیل شد.

 

غفوری با اشاره به این مطلب که وجود جوانانی مانند رحمانی برای استان مایه افتخار و مباهات است، گفت: این جوان غیور جوانرودی ثابت کرد که تنها فاکتور تعیین کننده در موفقیت فرد تلاش و کوشش با توکل بر خداوند متعال است.

 

وی با اشاره به اینکه شهرستان جوانرود یکی از شهرستانهای خوب استان است، گفت: این شهرستان با وجود مردمانی غیور، متدین و انقلابی همیشه در توسعه اجتماعی و اقتصادی استان موثر بوده و معتقدم که نباید این شهرستان را محروم بنامیم.

 

استاندار کرمانشاه موفقیت این جوان جوانرودی را نمونه بارز تحقق شعار ما می توانیم خواند و افزود: این خود باوری باید در بین  تمام جوانان کرمانشاهی ثابت شود و افرادی مانند رحمانی به عنوان الگو قرار گیرند.

 

غفوری بیان کرد: امروز خانواده سازمان آموزش و پرورش و تمامی معلمان باید به وجود این جوان موفق ابراز خرسندی و افتخار کنند زیرا شاهد به ثمر نشستن زحمات و تلاشهای خود و همکارانشان هستند.

 

در ادامه رستگار رحمانی ضمن تشکر از  تمامی کسانی که در این موفقیت بزرگ وی را یاری کردند، گفت: در مرحله اول دستان پدر و مادرم را می بوسم و خداوند متعال به خاطر این نعمتهایی که به ما ارزانی داشته است، شکرگزار هستم.

کد مطلب 924482

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها