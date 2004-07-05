جنگ : ايران وسوريه خواستار خروج نيروهاي خارجي از عراق شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه جنگ پاكستان، سيد محمد خاتمي پس از مراسم استقبال رسمي از رئيس جمهور سوريه در تهران در جمع خبرنگاران گفت:" بحران پيش آمده در عراق كاملا قابل پيش بيني بود و منشا آن تجاوز و اشغال آمريكائيها بود."

به نوشته اين روزنامه، خاتمي افزود، راه حل برطرف شدن بحران عراق پايان سريع اشغال عراق است. وي خاطرنشان ساخت كه استقرار يك حكومت مردمي و برقراري ثبات و امنيت در اين كشور نياز به همكاري جامعه بين المللي به خصوص كشورهاي همسايه دارد.

اين روزنامه افزود، بشار اسد نيز در اين ديدار گفت:" ايران و سوريه درباره آينده عراق با هم اتفاق نظر دارند. همچنين دو كشور در قبال روند صلح خاورميانه بين فلسطيني ها و اسرائيلي ها سياست مشابهي را دنبال مي كنند.

اين روزنامه نوشت، ايران و سوريه ضمن بررسي اوضاع جاري عراق بر وحدت و يكپارچگي عراق تاكيد كردند.

بشار اسد را در اين سفر دو روزه به تهران عبدالحليم خدام معاون اول رئيس جمهور وفاروق الشرع وزير امور خارجه سوريه و يك هيات 70 نفري همراهي مي كنند.