شركت هاي هواپيمايي بايد درآمد خدمات فرودگاهي را به حساب شركت فرودگاه ها واريز كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از سايت سخنگوي دولت هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارت راه و ترابري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ آيين نامه اجرايي ماده مذكور را به شرح ذيل تصويب نمود :

« آيين نامه اجرايي ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين »

ماده 1ـ بهاي خدمات موضوع بند “الف” ماده مذكور به شرح جدول شماره (1) پيوست تعيين مي شود .

تبصره 1ـ شركت فرودگاههاي كشور از مقامات، ميهمانان و مسافران خارجي و ايراني كه از پاويونهاي فرودگاههاي كشور استفاده مي كنند، مبالغ مندرج در جدول شماره (1) را دريافت مي نمايد .

تبصره 2ـ مقامات، ميهمانان و مسافران تبعه كشورهاي خارجي كه از پاويونهاي فرودگاههاي كشور استفاده مي كنند و به طور متقابل از شخصيتها و مقامات جمهوري اسلامي ايران وجهي دريافت نمي كنند، از پرداخت مبالغ مزبور معاف هستند .

فهرست كشورهاي خارجي موضوع اين تبصره به طور سالانه توسط وزارت امور خارجه مشخص مي گردد .

تبصره 3ـ معادل ريالي مبالغ ارزي مذكور در جدول شماره (1)، برحسب نرخ اعلام شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و دريافت مي گردد .

تبصره 4ـ ميهمانان دولت جمهوري اسلامي ايران، ميهمانان رسمي و ميهمانان نيروهاي مسلح در حدود مفاد بند “ج” ماده (63) قانون از پرداخت وجوه موضوع اين ماده معاف مي باشند .

تبصره 5ـ كودكان زير 12 سال در حدود مفاد بند “ج” ماده (63) قانون از پرداخت بهاي خدمات موضوع اين ماده، معاف هستند .

ماده 2ـ ‌بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي موضوع بند “ب” ماده مذكور به شرح جداول شماره (2)، (3) و (4) پيوست اين آيين نامه تعيين مي شود .

ماده 3ـ مبناي محاسبه وزن هواپيما، وزن مندرج در گواهينامه معتبر صلاحيت پرواز مي باشد .

ماده 4ـ كليه هواپيماهايي كه در مالكيت يا اجاره اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني هستند، مشروط براينكه مركز فعاليت آنها در ايران باشد، مشمول پرداخت معادل ريالي مبالغ تعيين شده در جدول شماره (2) پيوست اين آيين نامه برحسب نرخ ارز اعلام شده از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهند بود .

ماده 5ـ آن‌دسته از هواپيماهاي باري كه با پرواز برنامه اي يا غيربرنامه اي جهت صدور هرنوع كالاي توليد شده درايران مورد استفاده قرار مي گيرند، 50% بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي مندرج در اين آيين نامه را پرداخت خواهند نمود .

ماده 6ـ سازمان هواپيمايي كشوري با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند حسب شرايط اقتصادي و كيفيت خدمات ارايه شده هر سه سال نسبت به تغيير نرخهاي تعيين شده در جداول فوق‌الذكر پيشنهاد لازم را به هيئت دولت ارايه نمايد .

ماده 7ـ هواپيماهاي دولتي اعم از نظامي و غيرنظامي كه حسب مجوزهاي خاص صادر شده از سوي سازمان هواپيمايي كشوري، غير از انجام وظايف اختصاصي خود، به تصدي امر حمل و نقل مسافر، بار و محمولات پستي به صورت تجاري مبادرت مي ورزند، مشمول پرداخت بهاي خدمات مقرر در اين آيين نامه مي باشند .

ماده 8ـ مديريتهاي ذيربط در فرودگاههايي‌كه توسط مؤسساتي غير از شركت فرودگاههاي كشور اداره مي شوند، موظفند بهاي خدمات موضوع بند (1) جدول شماره (2) را طبق تعرفه هاي تعيين شده در جدول و ضوابط اين آيين نامه حسب مورد اعم از هواپيماهاي خارجي يا داخلي به‌صورت ارز معتبر يا ريال دريافت و به حساب درآمدهاي شركت فرودگاههاي كشور واريز نمايند .

ماده 9ـ در مواردي‌كه هواپيما بدون دلايل موجه قانوني يا بدون ضرورت (به تشخيص سازمان هواپيمايي كشوري) بيش از يك ماه در فضاي باز توقف نمايد و از طرف مالك يا متصدي حمل و نقل و يا بهره بردار يا خلبان هواپيما ترتيب پرداخت بهاي خدمات مقرر در اين تصويب نامه داده نشود، شركت فرودگاههاي كشور مجاز است طبق مقررات هواپيمايي با مجوز مراجع صالح اقدام لازم را به‌عمل آورد .

ماده 10ـ موارد زير از پرداخت مبالغ مندرج در جدول شماره (2) پيوست اين آيين نامه معاف مي باشند :

الف) هواپيماهاي اختصاصي متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي مسلح كه به منظور غيربازرگاني پرواز مي نمايند .

ب) هواپيماهاي اختصاصي روساي كشورها يا مقامات دولتي كه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران دعوت شده اند .

ج) هواپيماهايي كه بنا به توصيه يكي از سازمانهاي دولتي ايران به منظور همكاري نظامي يا اقتصادي يا كشاورزي و نظاير آن مبادرت به پرواز با اهداف غيرانتفاعي در فرودگاههاي ايران مي‌نمايند .

د) هواپيماهايي كه بنا به موافقت مقامات ذيصلاح كشور به منظور تجسس و نجات در موارد بروز سانحه در ايران پرواز مي‌نمايند .

هـ) پروازهاي آزمايشي كه بنا به دستور سازمان هواپيمايي كشوري به منظور احراز صلاحيت پرواز هواپيما انجام مي‌گيرد .

و) پروازهايي كه بنا به دستور مقامات صلاحيتدار ايران به منظور كنترل پرواز از آنها استفاده مي‌شود .

ماده11ـ وجوه حاصل از اجراي اين آيين نامه بر طبق ماده (55) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 كميسيون بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ـ براساس تعرفه‌هاي مندرج در جداول پيوست به حساب درآمدهاي شركت فرودگاههاي كشور واريز مي‌شود .

ماده 12ـ شركتهاي حمل و نقل هوايي ايراني كه مركز فعاليتهايشان در ايران مي باشد، در پروازهاي داخلي از تخفيفهاي زير در بندهاي (1)، (2)، (3)، (4) و (5) جدول شماره (2) پيوست اين آيين نامه بهره مند خواهند شد :‌

الف) فرودگاههاي استان تهران (فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خميني (ره))، كيش و قشم به ميزان20% تخفيف .

ب) فرودگاههاي مشهد، اصفهان،‌ شيراز،‌ تبريز، بندرعباس و كرمان به ميزان40% تخفيف .

ج) فرودگاههاي اهواز، آبادان، يزد، اروميه،‌ساري، رشت و كرمانشاه به ميزان 60% تخفيف .

د) فرودگاههاي مراكز ساير استانها و همچنين فرودگاههاي شهرستانهاي غيرمركز استان به ميزان 80% تخفيف .

تبصره ـ‌ شركتهايي كه هواپيماهاي خود را خارج از ايستگاه اصلي (Base) مصوب در مجوز اخذ شده از سازمان هواپيمايي كشوري پارك مي‌نمايند، مشمول هيچگونه تخفيفي نخواهند بود .

ماده 13ـ شركت فرودگاههاي كشور مجاز است با نظر وزير راه و ترابري در موارد ضروري و به منظور جلب پروازهاي بيشتر و افزايش درآمد تا سي درصد (30%) بهاي خدمات جدول شماره (2) پيوست اين آيين نامه را به نسبت افزايش پروازها ساليانه كاهش دهد، به نحوي كه اين تخفيف براي كليه شركتهايي كه تعداد پروازشان مساوي است، يكسان عمل شود .

ماده 14ـ تشخيص حداقل و حداكثرهاي مندرج در اين آيين نامه و جداول پيوست با سازمان هواپيمايي كشوري است .

ماده 15ـ شركتهاي هواپيمايي مكلفند حداكثر سه ماه پس از وصول صورتحساب بهاي خدمات فرودگاهي و هوانوردي، نسبت به واريز آن به حساب درآمدهاي شركت فرودگاههاي كشور اقدام نمايند .

تبصره ـ درصورت عدم پرداخت بموقع مبالغ مندرج در ماده (15) اين آيين‌نامه توسط شركتهاي هواپيمايي استفاده كننده، سازمان هواپيمايي كشوري و شركت فرودگاههاي كشور مجاز به انجام اقدامات زير خواهند بود :

الف: ارسال دو بار اخطار كتبي به فاصله پانزده روز .

ب: تعليق صدور كليه مجوزهاي پروازي يك‌ماه پس از ارسال آخرين اخطار كتبي به پيشنهاد شركت فرودگاههاي كشور و توسط سازمان هواپيمايي كشوري .