به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از سايت سخنگوي دولت، در مواردي كه لوايح موضوع بندهاي (2) و (10) اين برنامه جنبه قضائي داشته قبل از طرح در هيئت وزيران از طريق وزارت دادگستري به قوه قضائيه منعكس خواهد گرديد و بر اساس نظر قوه قضائيه در جريان تصويب هيئت وزيران قرار خواهد گرفت.
هيئت وزيران بنا به پيشنهاد شماره 9949 مورخ 2/3/1383 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، موضوع تصويب نامه شماره 37995/ت28617هـ مورخ 25/12/1382 به شرح زير اصلاح مي گردد:
1ـ متن زير به عنوان تبصره (3) به بند (9) الحاق مي شود:
“تبصره 3ـ يكي از معاونان قوه قضائيه به انتخاب رييس قوه قضاييه به تركيب اعضاء “ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد” اضافه مي گردد.”
2ـ متن زير به عنوان تبصره به بند (11) الحاق مي گردد:
تبصره ـ در مواردي كه لوايح موضوع بندهاي (2) و (10) اين برنامه جنبه قضائي داشته يا موادي از آن متضمن امر قضائي باشد قبل از طرح در هيئت وزيران از طريق وزارت دادگستري به قوه قضائيه منعكس خواهد گرديد و بر اساس نظر قوه قضائيه در جريان تصويب هيئت وزيران قرار خواهد گرفت.
با تصويب هيات وزيران
يكي از معاونان قوه قضاييه در تركيب اعضا ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري حضور مي يابد
هيات وزيران تصويب كرد يكي از معاونان قوه قضائيه در تركيب اعضاء ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري حضور داشته باشد.
به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از سايت سخنگوي دولت، در مواردي كه لوايح موضوع بندهاي (2) و (10) اين برنامه جنبه قضائي داشته قبل از طرح در هيئت وزيران از طريق وزارت دادگستري به قوه قضائيه منعكس خواهد گرديد و بر اساس نظر قوه قضائيه در جريان تصويب هيئت وزيران قرار خواهد گرفت.
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