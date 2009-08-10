توزیع 10هزار نسخه لوح فشرده داستانهای شاهنامه بین کودکان

هادی مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: پیرو بیانات مقام معظم رهبری و باهدف آشنایی کودکان با ادبیات حماسی ایران تصمیم گرفته شد تا در قالبی نوین و مناسب با فناوری جدید و با استفاده از گرافیکی جذاب، داستان‌های شاهنامه را برای مخاطبان کودک و نوجوان مشهد که شهر فردوسی است آماده شود.

مدیر کانون داستان‌نویسان خراسان رضوی گفت: با بیان اینکه نرم‌افزار داستان‌های شاهنامه برای نخستین بار برای گروه سنی 8 تا 14 سال در دو شماره تهیه شده است، گفت: در فاز نخست توزیع لوح فشرده داستان‌های شاهنامه 10 هزار نسخه در کانون‌های فرهنگی، مساجد و دیگر تشکل‌هایی که با مخاطب کودک و نوجوان مواجه هستند، توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه 20 داستان زیبا از شاهنامه فردوسی به زبانی ساده و در قالبی جذاب برای کودکان و نوجوانان مشهدی دیجیتالی شد گفت: ‌داستان‌های شاهنامه، در قالب دو لوح فشرده به‌ همراه پوستری رنگی در یک پک رنگی برای کودکان و نوجوانان منتشر شده است.

وی ادامه داد: همچنین ترجمه همه داستان‌ها به زبانی انگلیسی با هدف کمک به فراگیری این زبان نیز در ذیل داستان‌ها جانمایی شده است.

مدیر امور هنری شهرداری مشهد افزود: 30 سرگرمی همراه با جایزه در این مجموعه نرم‌افزاری پیش‌بینی شده است.



