پیروزی یاران مجیدی برابر یاران فردوسی پور / پیراهن کریمی بر تن استیلی

به گزارش خبرنگار مهر، این بازی خیریه با همت و همکاری تیم فوتبال منتخب خبرنگاران، عکاسان و گزارشگران ورزشی( رسانه ورزش ) باشگاه استقلال ، باشگاه استیل آذین تهران، تولیدی پوشاک جام جم و سروای مهر کودک ساعت 10 صبح امروز (چهارشنبه 14 مردادماه) در مرکز بهزیستی غیاثوند تهران برگزار شد.

قرار بود در این دیدار خیریه یاران عادل فردوسی پور، یاران علی کریمی و یاران فرهاد مجیدی در قالب تیم هایی با حضور چند کودک بی سرپست به مصاف هم بروند که علی کریمی برخلاف وعده قبلی در این دیدار حضور نیافت.

پیروزی یاران مجیدی بر یاران فردوسی پور

در ابتدای این دیدار خیریه عادل فردوسی پور با پیراهن شماره 10 سفید به همراه کودکانی که همه شماره 10 بر تن داشتند به مصاف تیم آبی پوش فرهاد مجیدی با شماره 7 رفت که در نهایت تیم مجیدی 2 بر صفر تیم فردوسی پور را شکست داد.

البته یکی از دلایل اصلی رقم خوردن این شکست مصدومیت عادل فردوسی پور بود که ممکن است همین مصدومیت سبب شود او هفته های ابتدایی لیگ برتر را از دست بدهد!

فردوسی پور، مجیدی و مظفری زاده در کنار کودکان بی سرپرست

بازار داغ عکس و امضا

قبل و بعد از این دیدار خیریه بازار گرفتن عکس و امضا از عادل فردوسی پور و فرهاد مجیدی بسیار داغ بود. این دو چهره محبوب نزدیک به دو ساعت در جمع کودکان بی سرپرست حضور داشتند و ساعات خوبی را برایشان رقم زدند.

استقبال کم نظیر رسانه ها

برای پوشش خبری و تصویری این دیدار خیریه نمایندگان رسانه های مختلف خبری و تصویری حضور داشتند، شبکه اول سیما ، شبکه خبر ، شبکه جهانی جام جم ، عکاسان خبرگزاریهای مهر ، ایسنا ، فارس ، روزنامه های مختلف ورزشی و... حضور داشتند.

اخراج ابتکاری فردوسی پور توسط مظفری زاده

سعید مظفری زاده داور بین المللی فوتبال کشورمان که قضاوت این دیدار خیریه را برعهده داشت، برای بیرون گذاشتن تیم عادل فردوسی پور دست به ابتکاری جالب زد. او پس از هماهنگی با عادل فردوسی پور و به دنبال خطایی که عادل روی یکی از بازیکنان حریف انجام داد، با کارت قرمز وی و تیمش را اخراج کرد. این حرکت مظفری زاده مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.

عادل فردوسی پور حتی با دریافت کارت قرمز مظفری زاده همچنان لبخند می زند

حبیب کاشانی با استیلی آمد

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس و عضو شورای شهر تهران به همراه حمید استیلی سرمربی ، رضا عابدیان سرپرست و سعید عزیزیان مربی دروازه بانان تیم فوتبال استیل آذین نیز با تاخیر خود را به مرکزبهزیستی غیاثوند رساندند تا شاید بتوانند جای خالی علی کریمی را پر کنند.

پیراهن کریمی بر تن استیلی

غیبت علی کریمی باعث شد پیراهن هایی که از قبل با نام وی از سوی تولیدی پوشان جام جم تهیه شده بود، به حمید استیلی برسد. سرمربی تیم فوتبال استیل آذین که خود را با تاخیر به محل برگزاری این این دیدار رسانده بود، با پیراهن شماره 8 علی کریمی در کنار کودکان بی سرپرست به میدان رفت.

حبیب کاشانی پا به توپ شد

در تیم حمید استیلی که برابر یاران عادل فردوسی پور به میدان رفت ، حبیب کاشانی و سعید عزیزیان نیز پا به توپ شدند که صحنه های جذابی را برای کودکان بوجود آوردند. عزیزیان یکی از گلهای تیم استیلی را وارد دروازه یاران فردوسی پور کرد.

گفتگوی حبیب کاشانی با عادل فردوسی پور در حاشیه دیدار خیریه

فرهاد مجیدی پیام آور شادی

کاپیتان تیم فوتبال استقلال که محبوبیت زیادی هم بین کودکان و نوجوانان داشت، در طول بازی با هیجانی خاص هم تیمی هایش را تشویق می کرد تا بازی خوبی را به نمایش بگذارند. مجیدی بیش از دو ساعت در کنار این کودکان بود و لحظات خوبی را برای آنها رقم زد.

استیلی : شرایط آنها را درک می کنم

سرمربی تیم فوتبال استیل آذین در مورد حضور در این دیدار خیریه گفت: تصور می کنم این بچه ها با چنین امور خیریه ای به زندگی امیدوارتر می شوند. من به دلیل اینکه در دوران کودکی پدرم را از دست داده ام شرایط آنها را به خوبی درک می کنم. می دانم که محبت کردن به آنها و خصوصا حضور چهره های محبوب و مورد علاقه شان چقدر در زندگی شان تاثیر دارد.

حمید استیلی که پیراهن شماره 8 علی کریمی را برتن کرده بود، یاد روزهای جوانی کرد

حبیب کاشانی: این کار باید به یک عادت تبدیل شود

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس نیز با تمجید از برگزاری این دیدار خیریه گفت: این کارها ذخیره دنیا و آخرت هر فرد است و نباید به یکبار برگزاری آن اکتفا کرد. به نظر من باید برگزاری این دیدارها به یک عادت برای اهالی ورزش ما تبدیل شود تا این کودکان بی سرپرست نیز به زندگی امیدوارتر شوند.

فرهاد مجیدی: وظیفه هر ورزشکاری است

کاپیتان تیم فوتبال استقلال حضور در چنین دیدارهایی را یک وظیفه انسانی برای ورزشکاران عنوان کرد و افزود: خیلی خوشحالم که توانستم امروز در این بازی خیریه حضور داشته باشم و امیدوارم زمینه ای فراهم شود که بتوانیم در آینده نیز شاهد برگزاری چنین بازیهایی باشیم.

فرهاد مجیدی روز بیادماندنی را برای کودکان بی سرپرست رقم زد

فردوسی پور: از صمیم قلب خوشحالم

تهیه کننده و مجری برنامه تلویزیونی 90 و عضو تیم فوتبال رسانه ورزش نیز با تمجید برگزاری چنین دیدارهای خیریه ای گفت: از صمیم قلب خوشحالم که در این دیدار حضور داشتم و امیدوار در آینده نیز شاهد تکرار چنین برنامه هایی باشیم. کودکان موجوداتی دوست داشتنی هستند و از اینکه توانستیم امروز باعث شادمانی آنها شویم بسیار خوشحالم.