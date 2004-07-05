ايران قويترين و كاملترين علامتها را به جامعه جهاني درباره صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي خود داده است

حسن روحاني دبير شورايعالي امنيت ملي گفت: همكاري كامل با آژانس بين المللي انرژي اتمي، موافقتنامه پادمان و اجراي موقت پروتكل الحاقي، قويترين و كاملترين علامتها به جامعه جهاني درباره صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي تهران بوده است.

به گزارش خبرگزاري مهر، وي در ديدار با ايگور ايوانف همتاي روسي خود با تاكيد بر پايبندي جمهوري اسلامي ايران بر معاهده هسته اي "ان پي تي" گفت: فعاليتهاي ايران بهترين دليل براي همكاري شوراي حكام آژانس با ايران جهت تامين حقوق كامل كشورمان در بهره مندي از تكنولوژي صلح آميز هسته اي است و اين موضوعي است كه تهران همواره در برخورداري از آن مصمم است.



روحاني همچنين اجراي موفق پروژه نيروگاه بوشهر را نماد روابط تكنولوژيك ايران و روسيه خواند و خواستار حل و فصل مسائل باقيمانده و اجراي سريعتر اين پروژه شد.



ايوانف دبير شوراي امنيت ملي روسيه كه به دعوت روحاني همتاي ايراني خود به كشورمان سفر كرده است نيز در اين ديدار سياستهاي هسته اي ايران را مورد تحسين قرار داد و تصريح كرد كه اين سياستها منطقي و حساب شده مانع ارجاع مساله هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل شده و دشمنان ايران نتوانستند با اين بهانه ايران را تحت فشار قرار دهند.



وي در مورد نيروگاه بوشهر گفت: عمليات ساختماني اين نيروگاه تا پايان سال 2005 و بهره برداري از آن در سال 2006 تحقق مي يابد.