طرح بهره وری محصولات کشاورزی سازمان دامپزشکی را محدود می کند

محسن مشکات در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد در خصوص طرح بهره وری کشاورزی افزود: با وجود مخالفت سازمان دامپزشکی و نخبگان دامپزشکی طرح بهره‌وری کشاورزی در کمیسیون کشاورزی مجلس تصویب شده است.

مدیرکل بررسی و مبارزه با بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: با اجرای طرح بهره‌وری محصولات کشاورزی خدمات حاکمیتی سازمان دامپزشکی محدود می‌شود.

وی با اشاره به تجربه خوب در مبارزه با آنفلوانزای پرندگان در کشور و با توجه به شیوع آنفولانزای خوکی در کشور افزود: تجهیزات و امکانات آزمایشگاه‌های دامپزشکی کشور برای مبارزه با آنفلونزای خوکی کامل است.

مشکات خاطر نشان کرد: سازمان دامپزشکی کشور با همکاری وزارت بهداشت توانست مانع اشاعه آنفلونزای پرندگان در سطح کشور شود و مشکلی برای مبارزه با آنفلونزای خوکی در دام‌های کشور وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مسئولیت جلوگیری از آنفلونزای خوکی در خوک‌های وحشی بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است گفت: با مشارکت دستگاه‌‍‌های اجرایی می‌توان از مشکل بروز انتشار آنفلونزای خوکی در کشور جلوگیری کرد.