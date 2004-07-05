نيمي از فلسطينيها با ديده شك و ترديد به نقش مصر در نوار غزه مي نگرند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي " محيط " تازه ترين نظرسنجيها درفلسطين اشغالي، نشان مي دهد كه نزديك به نيمي از فلسطينيها با نقش مصر براي كنترل نوارغزه درصورت عقب نشيني احتمالي نيروهاي اسراييلي ازاين منطقه مخالف هستند و اين امرموجب دل نگراني آنها شده زيرا آنها اين امررا تنها درخدمت به منافع رژيم صهيونيستي مي دانند.

دراين نظرسنجي نيز محرزشد كه گروههاي جهادي فلسطين دربين مردم فلسطين ازمحبوبيت بسيارزيادي برخوردارهستند و روز به روز اين محبوبيت بيشتر مي شود.



شركت كنندگان دراين نظرسنجي ازاين نگران هستند كه واگذاري مسئوليت امنيت نوارغزه به مصريها به مبارزات فلسطيني ها با اسراييل پايان دهد زيرا اسراييل از اين طريق درصدد اشغال بيشتربخشهايي ازكرانه باختري رود اردن پس ازخروج ازباريكه نوارغزه است .

خليل الشقاقي رئيس مركزپژوهشهاي وتحقيقات سياسي فلسطين كه اين نظرسنجي را انجام داده، گفته است:ما شاهد نگراني بيش ازحد فلسطيني ها درمورد واگذاري كنترل نوارغزه به مصريها هستيم زيرا اسراييل با اين پيشنهاد تلاش مي كند ازاين رهگذر مردم فلسطين را درنوارغزه دريك زندان تنگ نگه دارد ودرهمان حال مشروعيت شهرك سازي را دركرانه باختري تقويت نمايد.

مصرپيشتربه اسراييل و تشكيلات خودگردان اعزام حدود 200 كارشناس امنيتي به غزه را به منظوركمك به جلوگيري ازهرج و مرج ونيزكنترل گروههاي جهادي فلسطين درمرزها پس ازخروج احتمالي شهرك نشينان صهيونيست از اين باريكه پيشنهاد كرده بود.

با اين حال بيش از80 درصد شركت كنندگان دراين نظرسنجي با درخواست قاهره براي ادغام سرويس امنيتي فلسطيني تحت رهبري وزيركشوركه گفته مي شود نسبتا ازصلاحيت لازم براي اين كاربرخوردار است، موافقت كردند اما 51 درصد ديگر تنها با حضورمصرموافقت بودند حال آنكه 46 در صد ديگربا حضور مصر به شدت ناراضي هستند.

الشقاقي مي گويد:گروههاي جهادي فلسطين وطرفداران آنها با ترتيباتي امنيتي كه به نفع اسراييل باشد، شديدا مخالفت هستند وهرگز حاضر به دست كشيدن از مبارزه مسلحانه عليه اسراييل درسايه فشارهاي گسترده نيستند زيرا اين امرتنها به سود اسراييل است هرچند كه اين رژيم با اينگونه ترتيبات تنها مي كوشد امنيت خود را تامين كند.

صهيونيستها مدعي هستندكه گروههاي جهادي مثل جنبش جهاد اسلامي فلسطين و جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) بر نوار غزه كنترل و سيطره كامل دارند.



ياسرعرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين با پيشنهاد مصربراي كنترل نوارغزه موافقت كرده اما با درخواستهاي امنيتي آنها براي انجام اصلاحات امنيتي مخالفت نمود.

اين درحالي است كه آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي كه موعد نهايي براي خروج از نوار غزه را پايان سال 2005 اعلام كرده اخيرا به مصر پيشنهاد كرده كه كارشناسان امنيتي خود را به غزه اعزام كند اما با هر گونه وساطت قاهره دراين موضوع مخالفت كرد.