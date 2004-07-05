وبلاگ نويسان ادبي گرد هم مي آيند

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر" ، اين نشست ، راس ساعت 17 عصر با شعرخواني چند شاعر ميهمان آغاز مي شود ، سپس تني چند از شاعران و وبلاگ نويسان ادبيات به نقد و بررسي آثار خوانده شده مي پردازند.

اين گزارش حاكي است كه طي سالهاي اخير ، وبلاگ هاي ادبي توانسته اند با نقد آثار ادبي و انعكاس تازه ترين شعرها و داستان هاي كوتاه به مخاطبان ادبيات معاصر در اينترنت ، به عنوان پاسخگوي بخشي از نياز مراجعه كنندگان ، مورد توجه قرار بگيرند ، به طوري كه تا امروز ، چندين جشنواره با موضوع وبلاگ و وبلاگ نويسي دركشور برگزار شده است.

گفتني است نشر ماه نوشت ، سه شنبه هاي هر هفته ، اين جلسات ادبي را برگزار مي كند .

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