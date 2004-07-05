عظمت انسان در گرو تحصيل علم است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني "رسا" در ديدار جمعي از دانشجويان دانشگاه ياسوج تحصيل علم را دو قسم دانست و افزود: تحصيلي كه منجر به خلاقيت و پويايي ذهن مي شود ملاك است و علمي كه تنها به واسطه حفظ الفاظ و كسب مدرك باشد هيچ ارزشي در ميان انديشمندان ندارد.

وي دستيابي به فن آوري هسته اي را ثمره تلاش و كوشش جوانان در امر تحصيل دانست و گفت: امروز دشمنان از اين مقوله بسيار ترسيده و در هراس هستند و تمام تلاش خودشان را براي عدم استفاده ايران از اين فن آوري به كار مي گيرند.

آيت الله نوري همداني تحصيل علم همراه با تذهيب و ايمان را همچون دو بال پرنده عنوان كرد و گفت: بدون اين دو بال انسان هرگز به آسمان سعادت نمي رسد و تحصيل بدون ايمان و تذهيب موجب تخريب جهان مي شود. بسياري از تحصيلكرده ها به دليل نداشتن ايمان عرصه را بر مردم جهان تنگ كرده اند.

وي به جنگهايي كه در طول تاريخ جهان اتفاق افتاده است ، اشاره و تصريح كرد: بسياري از كساني كه باعث ايجاد جنگهايي از قبيل جنگ اخير آمريكا عليه عراق شدند تحصيلات عالي داشتند اما چون خدا را فراموش كرده اند و تسليم شيطان شده اند ، علم شان را در راه نابودي بشر صرف مي كنند.

وي به مكاتب ساختگي غرب اشاره كرد و گفت: جوانان ما بايد با آگاهي ، هوشياري و مطالعه به شبهات پاسخ دهند و علاوه بر حفظ خود از چنين مكتبهاي ساختگي ، ديگران را نيز نجات دهند.

وي با بيان اين مطلب كه جوانان آگاه و هوشيار هستند كه اين انقلاب و نظام را حفظ كرده اند ، خطاب به جوانان گفت: ازجواني و قدرت خود در اين دوران كمال استفاده را براي رشد فضايل اخلاقي و علمي بكار گيرند تا در سنين بزرگسالي و كهنسالي دچار مشكلات نشويد.

آيت الله نوري همداني در بخش ديگري از سخنان خود به جنگهاي مسلمانان در دوران صدر اسلام با غربيان اشاره كرد و گفت: غربي ها به دليل تعصب و خود بزرگ بيني ، خود را بشر برتر مي دانند و همواره در تلاشند از پيشرفت جوامع ديگر جلوگيري كنند.

وي افزود: رسالت شما جوانان در شرايطي كه كفر در برابر اسلام صف آرايي كرده بسيار سنگين است . بر همه ما لازم است با سختكوشي خود را از نظر علمي و تكنولوژي به حدي برسانيم كه هرگز دشمنان نتوانند بر ما تسلط يابند.

آيت الله نوري همداني به نقش زنان در انقلاب و استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد و گفت: شركت زنان در تمام عرصه هاي علمي ، فرهنگي ، سياسي و اجتماعي نشان از بيداري و هوشمندي زنان مسلمان ايراني دارند.

وي افزود: همانطور كه امام راحل عنوان كردند كه سهم زنان در انقلاب بيشتر از مردان بوده است ، امروز هم با حضور گسترده زنان در مجامع علمي مي توان اين نكته را دقيقا مشاهده كرد.