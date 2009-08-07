دیدگاه مسئولان به کاریکاتور نگاهی خالی از منظر هنر است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن نوری نجفی در نشست خبری که در دفتر تبلیغات اسلامی مشهد برگزار شد، افزود: با نگاه مسئولان کشور کاریکاتور تنها تصویری است که باعث خنده می شود، در حالیکه در تعریف علمی، کاریکاتور تصویری است که شوخی بردار نیست و از طریق آن می توان ناهنجاری های جامعه را در غالب هنر به تصویر کشید.

داور جشنواره کشوری هنر متعالی، پرداختن به مسائل موجود در جامعه را از دیدگاه هنر روشی ماندگار در جهت تفهیم هنجارها و ناهنجارها دانست و گفت: در حال حاضر روشهای متفاوتی برای بیان هنجارها در جامعه وجود دارد اما زیباترین و ماندگار ترین راهکار در بیان زشتی و یا درستی اعمال استفاده از هنر است.

وی با استفاده از توجه ویژه مسئولان به هنرهای سینمایی افزود: در حال حاضر حقانیت قلم و کاغذ در جامعه هنری ما دور افتاده است و به اندازه ای که به هنر سینما تصویر اهمیت داده می شود به هنرهای نظیر کاریکاتور توجه نمی شود.

در این نشست مسعود زارعیان دبیر جشنواره هنر متعالی نیز گفت: این جشنواره برای نخستین بار در کشور در بخش عکس و کاریکاتور با هدف تبلیغ معارف اسلام و شیعی در غالب هنر برگزار شد که نفرات برگزیده 23 مرداد ماه معرفی خواهند شد.

وی در خصوص تعداد آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره عنوان کرد: پس از اعلام فراخوان جشنواره در هزار و 300 قطعه عکس به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که با بررسی های انجام شده در نهایت 73 قطعه عکس به عنوان آثار برگزیده به نمایشگاه راه یافت.

دبیر جشنواره هنر متعالی، استفاده از هنر کاریکاتور در عرصه دین را روشی برای بیان و درونی کردن مفهوم دین دانست و افزود: برای اولین بار در کشور جشنواره هنر متعالی به موضوع شیطان و تصویر آن برای احاد جامعه اعم از نخبگان و عامه مردم توجه شد.

وی ادامه داد: در حوزه کاریکاتور این جشنواره 500 کاریکاتور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که با بررسی ها انجام شده 470 اثر جهت ارائه به نمایشگاه و انتخاب نفرات برتر انتخاب شد.

وی پراکندگی ایده ها و استفاده از تکنیکهای نوین در عکاسی و کاریکاتور را از جمله ویژگی های این جشنواره دانست و بیان کرد: با توجه به استقبال صورت گرفته از سوی هنرمندان در نظر داریم سال آینده در حوزه فیلمنامه و نمایش نامه نیز به صورت تخصصی به این جشنواره اضافه شود.