امیدواری طالبانی و مالکی به حل قریب الوقوع اختلافات اربیل و بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی "الفیحاء" عراق، جلال طالبانی، سفر نوری المالکی نخست وزیر عراق به منطقه کردستان را گام مثبتی در راه حل اختلافات میان بغداد و اربیل برشمرد.



وی گفت : سفر نوری المالکی به منطقه کردستان، گام مثبتی در جهت آرام شدن فضاها و ایجاد پایه های مشترک برای آغاز گفتگوی جدی به منظور بررسی و حل مسائل معلق میان دولت فدرال و دولت منطقه کردستان به شمار می رود.



نوری المالکی نیز پیش از ترک سلیمانیه، اختلافات موجود میان دولت مرکزی عراق و منطقه کردستان را اختلافات ساده که در نزدیک زمان ممکن حل می شود، توصیف کرد.



مالکی خاطر نشان کرد : دولت عراق به هیچ واسطه ای برای حل اختلافات خود با دولت منطقه کردستان ندارد، زیرا دولت این منطقه بخشی از دولت مرکزی به شمار می رود و اختلافات به زودی از طریق کمیته های مشترک حل خواهد شد.



به گفته وی، به زودی هیئتی از دولت منطقه کردستان برای حل این اختلافات به بغداد سفر خواهد کرد.



خاطر نشان می شود نوری المالکی روز یکشنبه 11 مرداد پس از رایزنی با رهبران کردها در سلیمانیه، بر ضرورت تمسک و پایبندی به گزینه وحدت ملی و حل مشکلات موجود میان دولت مرکزی (بغداد) و دولت محلی منطقه کردستان (اربیل) از راههای قانونی تاکید کرد.

خاطر نشان می شود محمود عثمان از اعضای برجسته ائتلاف کردستان در پارلمان عراق نیز از احتمال گشایش در روابط دولت مرکزی بغداد و دولت خودمختار منطقه کردستان عراق و دستیابی به راههایی برای حل مسائل حل نشده خبر داد.

به گفته وی، پنج پرونده میان بغداد و اربیل وجود دارد که درباره آنها گفتگو انجام خواهد شد که شامل وجود نیروهای پیشمرگ و ارتش در مناطق مورد اختلاف، مرزهای منطقه کردستان، سیاست خارجی، مشارکت در تصمیم گیریهای سیاسی و مسئله نفت است.