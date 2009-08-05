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۱۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۰۷

گزارش تصویری/ دیدار خیریه یاران فردوسی پور با کودکان بی سرپرست-1

گزارش تصویری/ دیدار خیریه یاران فردوسی پور با کودکان بی سرپرست-1

دیدار خیریه فوتبال صبح روز چهارشنبه با حضور عادل فردوسی پور، فرهاد مجیدی، حمید استیلی و حبیب کاشانی در مرکز بهزیستی غیاثوند تهران برگزار شد.

فرهادی مجیدی

سعید مظفری زاده داور دیدار خیریه

شادی یکی از کودکان بی سرپرست پس از زدن گل به تیم یاران فردوسی پور

عادل فردوسی پور

عکس یادگاری کودکان بی سرپرست با فردوسی پور، مجیدی و مظفری زاده

 عکس/ باقر نصیر

کد مطلب 924613

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