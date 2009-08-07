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۱۶ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۴۲

"نمی‌دونم فردا چی می‌شه" به زودی کلید می‌خورد

فیلم کوتاه "نمی‌دونم فردا چی می‌شه" به کارگردانی کاوه صباغزاده به زودی مقابل دوربین می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌تولید این فیلم که درباره بیماری آلزایمر است به تازگی آغاز شده و رضا رادمنش، سارا بهرامی، مهدی عبادتی، شیوا خسرو‌مهر، داریوش ولی نژاد و عاطفه عبدالهی در آن بازی می‌کنند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده: کاوه صباغ زاده بر اساس داستانی از جرمی کین، مدیر فیلمبرداری: امیر پور‌حکمت، طراح صحنه و لباس: مارال جیرانی، طراح گریم: رضا رادمنش، صدابردار: مجید صالحی، مدیر تولید و مجری طرح: نیما واعظی وموسیقی: کیوان صباغزاده.

"نمی دونم فردا چی می‌شه" پنجمین فیلم کوتاه صباغزاده است که در 30 دقیقه ساخته می‌شود. کاوه صباغزاده فیلم‌های کوتاه "یازده و نیم"، "سر راه لوکیشن" و "او مسیح است" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 924628

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