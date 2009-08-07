به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌تولید این فیلم که درباره بیماری آلزایمر است به تازگی آغاز شده و رضا رادمنش، سارا بهرامی، مهدی عبادتی، شیوا خسرو‌مهر، داریوش ولی نژاد و عاطفه عبدالهی در آن بازی می‌کنند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده: کاوه صباغ زاده بر اساس داستانی از جرمی کین، مدیر فیلمبرداری: امیر پور‌حکمت، طراح صحنه و لباس: مارال جیرانی، طراح گریم: رضا رادمنش، صدابردار: مجید صالحی، مدیر تولید و مجری طرح: نیما واعظی وموسیقی: کیوان صباغزاده.

"نمی دونم فردا چی می‌شه" پنجمین فیلم کوتاه صباغزاده است که در 30 دقیقه ساخته می‌شود. کاوه صباغزاده فیلم‌های کوتاه "یازده و نیم"، "سر راه لوکیشن" و "او مسیح است" را کارگردانی کرده است.