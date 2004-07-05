با ادامه فعاليت شركت ملي نفت به صورت فعلي ، آينده صنعت نفت به خطر مي افتد

مديربرنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران درگفت وگو باخبرنگاراقتصادي مهر گفت: اگر شركت ملي نفت ايران بخواهد به سمت تجاري شدن فعاليت هاي خود پيش برود، راهي ندارد جز اينكه روابط خود را با دولت براساس يك رابطه اقتصادي و فني تنظيم كند.

محمدرضا مقدم اضافه كرد: بهره مالكانه بيانگر اين رابطه اقتصادي از توليد ميادين است چرا كه در اين سيستم پتانسيل هاي توليد مخزن و توان اقتصادي هر مخزن مشخص مي شود.

وي افزود: با تصويب بهره مالكانه شركت ملي نفت ايران نهايت كوشش خود را براي درك پارامترهاي فني به عمل مي آورد تا بهترين شرايط اقتصادي توليد از مخزن را فراهم كند.

به گفته وي ، شركت ملي نفت بايد درخود تحولات جديد و حتي بسيار متفاوت تر از گذشته ايجاد كند به گونه اي كه براي رسيدن به هدف توليد بيشتر نفت با شرايط مناسب ديدگاه خود را به مخازن نفتي به نگاهي دقيق تر، عميق تر و از همه مهمتر فني تر تبديل كند.

مقدم تصريح كرد: درصورت اجراي سيستم بهره مالكانه شركت ملي نفت بايد به يك ساختار تجاري دست يابد چرا كه اگر همچنان روند فعاليت اين شركت براساس معيارهاي يك شركت دولتي باشد ملاحظات لازم در توليد از مخازن لحاظ نمي شود و آينده صنعت نفت ايران به خطر مي افتد.

وي افزود: درنتيجه با توجه به آثار مهمي كه توليد نفت در اقتصاد كشور دارد بايستي نگاه و ساختار كلي شركت ملي نفت به مخازن نفتي، اقتصادي وعلمي تر شود كه همان جهت گيري تجاري است كه اين خود به تدريج شركت ملي نفت را به برداشت صيانتي از مخارن با مطالعه مداوم و مستمر ازمخازن هدايت مي كند.