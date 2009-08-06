فرآیند ساخت کشتارگاه های صنعتی آذربایجان غربی با مشکل جدی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی دادش زاده صبح پنجشنبه در نخستین دوره کارگاه آموزشی مدیریت کشتارگاه دام که با حضور مدیران و کارشناسان کشتارگاه های سراسر کشور در ارومیه برگزار شد، مشکلات موجود در روند اعطای تسهیلات بانکی و مشکلات مالی بخش خصوصی را از اهم دلایل این مشکل عنوان کرد.

وی روند تبدیل کشتارگاه های سنتی به صنعتی در آذربایجان غربی نامطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: با وجود برنامه های حمایتی دولت در توسعه کشتارگاه های صنعتی، واگذاری امور تهیه و توزیع گوشت به بخش خصوصی هنوز این مشکل وجود دارد.

داداش زاده با بیان اینکه با اجرای قانون واگذاری کشتارگاه های دام شهرداری ها به بخش خصوصی کشتارگاه ها متولی خاصی ندارند، افزود: به دلیل توقف برنامه اعطای تسهیلات بانکی و مشکلات مالی، این بخش نیازمند حمایتهای ویژه دولت هستند.

مدیرکل دفتر امور شهری استاندرای آذربایجان غربی در ادامه خواستار اختصاص اعتبار لازم برای تکمیل و راه اندازی کشتارگاه های صنعتی در استان شد و گفت: باید با ارائه مشوقهای حمایتی لازم برای تسریع در راه اندازی کشتارگاه های صنعتی، شرایط تعطیلی کشتارگاه های سنتی را فراهم ساخت.

دادش زاده همچنین اظهار داشت: شهرداری هایی که کشتارگاه های سنتی را تعطیل کرده و گوشت مورد نیاز را از کشتارگاه های صنعتی تامین کنند برای تسهیل در انتقال گوشت با همکاری استانداری و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها خودروی ویژه حمل گوشت به طور رایگان واگذار می شود.

در این کارگاه آموزشی، مدیران و کارشناسان کشتارگاه های سراسر کشور به مدت دو روز با مباحث مربوط به مدیریت سرمایه گذاری در کشتارگاه و سودآوری منطقه، نقش تسهیلات بانکی در توسعه کشتارگاه های صنعتی دام، مدیریت بهداشتی کشتارگاه و اصول و مبانی ساماندهی کشتارگاه و ضوابط احداث آن آشنا خواهند شد.

در آذربایجان غربی کشتارگاه صنعتی دام مهاباد و نیمه صنعتی ارومیه با استفاده از تجهیزات مکانیزه فرآوردهای گوشتی تولید می کنند و سه مجتمع صنعتی کشتار دام دیگر نیز در شهرهای ارومیه، خوی و ماکو با 10 تا 30 درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است.