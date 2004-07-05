پيش توليد زير درختان هلو آغاز شد

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، فيلمنامه اين اثر كه از مدتي قبل آماده توليد گرديده است تا در تهران جلوي دوربين برود، به تازگي وارد مرحله پيش توليد شده است تا اواسط تابستان امسال فيلمبرداري آن آغاز شود.

شنيده ها حاكي از آن است كه حضور فاطمه معتمد آريا و حسن دادشكر از ابتداي كار در اين فيلم قطعي شده بود و به تازگي ماهايا پطروسيان و ايرج طهماسب نيز به جمع بازيگران اين اثر پيوسته اند.

فيلمنامه "زير درختان هلو" به وسيله ايرج طهماسب نوشته شده است و كارگرداني اثر را هم خود او انجام خواهد داد. تهيه اين فيلم را مجيد مدرسي برعهده دارد و حميد جبلي به عنوان مشاور فيلمنامه نويس و بازيگر فيلم انتخاب شده است . اين گروه از هم اكنون براي آماده سازي توليد همكاري مي كنند.

"زير درختان هلو " از داستاني طنزآميز برخوردار است و به مسايل خانوادگي و عمومي جامعه مي پردازد. مضمون اثر شباهت هايي به فيلم "دختر شيريني فروش" دارد.

داستان فيلم سينمايي " زير درختان هلو" درباره زندگي جواني است كه آرزوهاي بزرگ در سر دارد و براي به دست آوردن موقعيت اجتماعي بهتر تلاش هاي زيادي را انجام مي دهد و دست به هر كاري مي زند. در اين راه نامزد او تلاش مي كند تا به طريقي او را در رسيدن به راه صحيح تر و منطقي تر ياري دهد.

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