دوسالانه اي كه چند سال يكبار انجام مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، عصر روز گذشته ، راس ساعت 17 ، نمايشگاه نهمين دوسالانه عكاسي كشور درنگارخانه خيال گشايش يافت . اين درحالي ست كه مراسم معرفي برندگان اين دوسالانه درسينما تك موزه هنرهاي معاصر تهران برپا شد .همين امر باعث شده بود تا مدعوين اين برنامه با سر درگمي و و مشكل اياب و ذهاب روبرو شود .

پيش از اين مراسم معرفي برندگان درمحل برپايي نمايشگاه كه عموما ، فضاي موزه هنرهاي معاصر تهران بوده است ، برگزارمي شد تا شركت كنندگان درمراسم ، مي توانستند ، بلافاصله پس از اعلام اسامي برندگان ، باديدن آثار نمايشگاه ، به قضاوت شخصي خود دست يابند . اما بعد مسافتي بين دو محل ، دراين دوره از دوسالانه عكاسي باعث شده بود ، تا بسياري از مدعوين ، از خير طي مسيربراي ديدن آثار نمايشگاه درگرماي تابستان تهران بگذرند .

برندگان اين دوره دوسالانه عبارت بودند از ، محمد غزالي برنده جايزه نخست دوسالانه شامل تنديس دوسالانه و سه ماه فرصت مطالعاتي در فرانسه براي اثر سلف پرتره ، مهدي عراقچي برنده جايزه دوم ، تنديس دوسالانه ، لوح افتخارو دوماه فرصت مطالعاتي درفرانسه براي يك اثر بدون عنوان خود و پيمان هوشمند زاده برنده جايزه سوم ، تنديس دوسالانه ، لوح افتخار و يك ماه سفر مطالعاتي در فرانسه شناخته شد .

همچنين نهمين دوسالانه عكس تهران با اعتاي تنديس دوسالانه ، ديپلم افتخار و 5 سكه بهار آزادي به علي اسدي رمي ، سعيد محمودي و حسن رجبي نژاد تقدير كرد . محسن غلامي ، ابراهيم خادم بيات ، نيما عليزاده و آتيه نوري نيز ديگر افرادي بودند كه موفق شدند لوح افتخار اين دو سالانه را دريافت كنند .

شايان ذكر است بيش از 5 سال از برگزاري دوسالانه قبلي مي گذرد .

