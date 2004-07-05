انتخاب كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در هيات مديره موسسه بين المللي لويدز

به گزارش خبرگزاري مهر، موسسه بين المللي لويدز Lioyds Register كه مقر آن در لندن مي باشد به عنوان معتبرترين موسسه رده بندي وبازرسي در جهان متشكل از شبكه اي بين المللي در سراسر دنيا گسترش يافته است و خدمات متنوعي نظير حفظ استاندارد مطلوب در ساخت، تعمير و نگهداري كشتي ها - استقرار سيستم هاي مديريتي در شركت هاي كشتيراني، صدور گواهينامه هاي معتبر، رده بندي به منظور تضمين رعايت مقررات جهاني در آبراههاي بين المللي و بازرسي فني كشتي ها را به مالكان كشتي ها و شركت هاي حمل و نقل دريايي ارايه مي نمايد.