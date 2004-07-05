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۱۵ تیر ۱۳۸۳، ۱۲:۱۳

انتخاب كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در هيات مديره موسسه بين المللي لويدز

مهندس علي اشرف افخمي رييس هيات مديره و مدير عامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران بر اساس تصويب اخير مجمع عمومي موسسه بين المللي لويدز به عنوان عضو برگزيده هيات مديره اين موسسه بين المللي انتخاب گرديد.

به گزارش خبرگزاري مهر، موسسه بين المللي لويدز Lioyds Register كه مقر آن در لندن مي باشد به عنوان معتبرترين موسسه رده بندي وبازرسي در جهان متشكل از شبكه اي بين المللي در سراسر دنيا گسترش يافته است و خدمات متنوعي نظير حفظ استاندارد مطلوب در ساخت، تعمير و نگهداري كشتي ها - استقرار سيستم هاي مديريتي در شركت هاي كشتيراني، صدور گواهينامه هاي معتبر، رده بندي به منظور تضمين رعايت مقررات جهاني در آبراههاي بين المللي و بازرسي فني كشتي ها را به مالكان كشتي ها و شركت هاي حمل و نقل دريايي ارايه مي نمايد.

 

کد مطلب 92467

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