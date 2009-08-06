طرح تمام شماری بنگاه های اقتصادی منجر به حمایت از طرحهای موفق می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمدرضا معصومی بعداز ظهر پنجشنبه در اولین ستاد هماهنگی طرح ارزیابی و تمام شماری بنگاه های اقتصادی استان اظهار داشت: اجرای طرح ارزیابی و تمام شماری بنگاه های اقتصادی زود بازده با هماهنگی مجلس شورای اسلامی و مرکز آمار ایران صورت می گیرد و در این طرح تمام مسائل لازم دیده است.

وی افزود: اجرای صحیح طرح ارزیابی و تمام شماری بنگاههای اقتصادی زود بازده که مسیر و روند حرکتی را برای نگاه بهتر و دقیق تر مسئولان به توسعه طرحهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی ترسیم می کند منجر به افزایش راندمان تولید و حمایت از طرحهای موفق اشتغالزایی در استان می شود.

معصومی بیان کرد: با اجرای این طرح از یکسو مردم از چگونگی و میزان جذب تسهیلات اجرای طرحهای اقتصادی زودبازده در استانها آشنا می شوند و از سوی دیگر منجر به افزایش آگاهی مسئولان و مدیران برای رفع مشکلات پیش روی طرحها می شود.

وی با بیان اینکه کسب اطلاعات صحیح از اجرای این طرح منجر به پویایی و توسعه تولید و همچنین باعث رونق طرحهای موفق اشتغالزایی خواهد شد، اظهار داشت: طرحهایی که در قالب بنگاه های اقتصادی زود بازده خوب عمل کرده و موفق بوده اند این پتانسیل و ظرفیت را دارند که بیش از پیش مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند، بنابراین اجرای طرح ارزیابی و تمام شماری بنگاههای اقتصادی زود بازده و کارآفرین بهترین فرصت برای شناسایی طرحهای موفق است.

وی با اشاره به بررسی و نظارت صورت گرفته از روند اجرای طرحهای اقتصادی زود بازده در طول دو سال گذشته در سراسر استانها یادآور شد: در ارزیابی های صورت گرفته استان کرمانشاه به عنوان یکی از بهترین استانها در روند اجرای درست طرحها شناخته شده به طوریکه استان کرمانشاه کمترین میزان انحراف را در اجرای این طرحها داشته است.

در ادامه این جلسه مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری کرمانشاه با بیان اینکه اجرای طرح ارزیابی و تمام شماری بنگاههای اقتصادی زود بازده و کارآفرین از شانزدهم تیرماه شروع شده است، گفت: اجرای این طرح به صورت میدانی از ششم مردادماه شروع شده و تا پایان مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

مژگان نمکیان افزود: این طرح شامل طرحهای با داشتن اعتبار بیش از 10 میلیون تومان است که در این راستا 160 هزار طرح در کشور و 9 هزار و 251 طرح در استان مشمول اجرای این طرح خواهند بود.