آمريكاييها قانون اساسي موقت عراق را تدوين كرده اند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الراي العام كويت، هياتي از حقوقدانان برجسته و اساتيد قانون و حقوق عراقي درحال حاضر سرگرم گذراندن دوره آموزشي در مصر هستند كه مركز بين المللي حقوق بشر، ايتاليا و آمريكا آن را سازمان دهي و اجرا مي كند.



حسام زكي سخنگوي رسمي عمروموسي دبيركل اتحاديه عرب گفت: اين هيات 43 نفره متشكل از روساي دانشكده هاي حقوق و اساتيد دانشگاه هاي مختلف عراق با عمروموسي ديدار كردند كه راه هاي امكان كمك اين اتحاديه به ملت عراق و انديشه برگزاري كنگره ملي كه قطعنامه اخير شوراي امنيت بر آن تاكيد كرده است، مورد بررسي قرار گرفت.



صالح ماهر الجبوري استاد قوانين بين الملل دانشگاه بغداد از قانون اساسي موقت عراق كه به قانون اداره عراق معروف است به علت مشاركت ندادن هيچ يكي از حقوقدان و اساتيد مستقل حقوق عراقي در تدوين آن انتقاد كرد.



وي گفت: قانون اساسي موقت عراق را كه درحال حاضر براي اداره اين كشور اجرا مي شود آمريكايي ها تهيه وتدوين كردند و علت مخالفت عراقي ها هم همين است .



وي بر ضرورت مشاركت اساتيد قانون عراقي در تهيه و تدوين قانون اساسي دائمي عراق تاكيد كرد.



شايان ذكر است به هنگام تدوين قانون اساسي موقت عراق بارها مراجع بزرگ ديني عراق به نحوه تدوين اين قانون و مداخله آمريكايي ها در آن اعتراض و موضعگيري كردند. موضعگيري قاطعانه آيت الله سيستاني در آن هنگام باعث شد كه تا حدودي ملاحظات وي در تدوين قانون اساسي موقت لحاظ شود اما نفوذ و مداخله آمريكا در اين مساله به حدي بود كه شوراي حكومت انتقالي عراق آن گونه كه شايسته بود نظرات مراجع را كاملا مورد عنايت قرار نداد.



يكي از مهمترين اعتراض هاي آيت الله سيستاني و گروه هاي سياسي نماينده اكثريت ملت عراق بند ج ماده 61 بود كه در آن به طور غيرمستقيم به اكراد عراق حق وتوي قانون اساسي دايمي اين كشور در صورت برگزاري همه پرسي مربوط به تاييد آن داده شده است. آيت الله سيستاني معتقد است در عراق نبايد براي هيچ گروه خاصي امتيازات منحصر به فرد از ديگران گروه ها وطوايف در نظر گرفته شود بلكه بايد همه طوايف و گروه ها و مذاهب به طور عادلانه در حكومت و اداره كشور مشاركت كنند و حق هيچ گروهي ضايع نشود.