چین سوم برگ سبز چای در گیلان آغاز شد

ضیاء فیض پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در چین اول و دوم چایکاران گیلانی بیش از 111 هزار تن برگ سبز چای برداشت کردند که هفت هزار تن بیشتر از پارسال بوده است.

وی با اعلام اینکه امسال 24 هزار و 733 تن چای خشک در کارخانه های چای گیلان استحصال شده است، عنوان کرد: تاکنون 370 میلیارد ریال برگ سبز چای از چایکاران خریداری و 310 میلیارد ریال آن به چایکاران پرداخت شده است.

رئیس تعاون روستایی گیلان ادامه داد: امسال هر کیلو برگ سبز چای درجه یک 541 ریال و درجه دو به قیمت 290 ریال است.

استان گیلان 29 هزارهکتار باغ چای و 60 هزار چایکار دارد.