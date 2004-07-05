انتخابات افغانستان بارديگر به تعويق افتاد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اتريشي دي پرسه ، " فاروق وارداك " عضو كميسيون انتخابات ملي و همچنين سخنگوي سازمان ملل در افغانستان با اعلام اين خبر افزود : عليرغم آنكه پيش از اين اعلام شده بود كه انتخابات بايد در زمان تعيين شده صورت گيرد ، اما پس از بررسي هاي انجام شده اين امر محقق نخواهد شد .

" وارداك " يكي از عمده ترين دلايل تعويق برگزاري انتخابات را مجهز شدن برخي گروهها همانند طالبان و احتمال وقوع برخي حملات اعلام كرد . وي در خصو ص زمان دقيق برگزاري انتخابات سخني را مطرح نكرد .

" حامد كرزاي " رئيس دولت انتقالي افغانستان نيز در اين خصوص اظهار داشت : حدود 2/5 ميليون نفر از مردم افغانستان داراي شرايط شركت در انتخابات هستند .

وي همچنين خاطر نشان كرد : چنانچه تنها نيمي از اين تعداد نيز در انتخابات شركت نمايند ، جاي خرسندي و خوشحالي است ، زيرا با همين تعداد نيز مي توان به نتيجه مورد نظر دست يافت .

دي پرسه درادامه نوشت : مقامات آمريكايي اعلام كرده اند كه خواهان برگزاري انتخابات رياست جمهوري افغانستان در ماه اكتبر هستند ، آنها دليل اين امر را انتخابات آتي رياست جمهوري آمريكا اعلام كرده اند .

مقامات آمريكايي همچنين خاطر نشان كرده اند كه چنانچه انتخابات افغانستان در ماه اكتبر با موفقيت صورت پذيرد، مي تواند بعنوان برگ برنده اي براي " جرج بوش " در انتخابات آتي رياست جمهوري آمريكا بشمار آيد .