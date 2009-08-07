میزان جذب سالیانه اعضای هیئت علمی جدید در علوم پزشکی/ کاهش استادپروازی

دکتر بهرام عین اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر 11 هزار عضو هیئت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی مشغول فعالیت هستند و میزان جذب سالیانه با توجه به تغییر وضعیت، بازنشستگی و سایر موارد برای اعضای هیئت علمی تغییر می کند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: در مورد جذب اعضای هیئت علمی ما معتقدیم هر فردی که مدرک تخصصی دریافت می کند و توانمندی تدریس دارد باید به او فرصت داده شود که به کسوت عضویت هیئت علمی انتخاب شود.

وی اضافه کرد: از همین رو بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت در دو نوبت در سال فراخوان جذب عضو هیئت علمی را منتشر می کند تا افرادی که از نظر تعهدات کاری و توانمندی اخلاقی، حرفه ای و علمی کاملاً مطلوب کسوت اعضای هیئت علمی هستند، انتخاب شوند.

عین اللهی گفت: صلاحیت افراد در شورای جذب دانشگاه و شورای عالی جذب مرکزی بررسی می شود و با این شیوه اساتید توانمند و متعهد در دانشگاههای علوم پزشکی جذب می شوند.

وی با اشاره به میزان جذب سالیانه اعضای هیئت علمی جدید تاکید کرد: اولویت جذب هیئت علمی جدید در رشته های جدید و گروه علوم پایه است و با تغییراتی که در نحوه تعهدات در دوره دکتری تخصصی ایجاد شده سعی می شود تا استاد پروازی در دانشگاهها به حداقل برسد.