اختصاص وام شهریه تنها به 11 درصد دانشجویان متقاضی/ اعتبار نرسیده است

مرتضی زرینه زاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هنوز اعتباری برای وام شهریه به صندوق رفاه دانشجویان نرسیده است گفت: آنچه که مجلس برای صندوق رفاه در نظر گرفته 120 میلیارد تومان است اما این اعتبار هنوز به صندوق نرسیده است.

وی افزود: رئیس جمهور در صحبتی که با روسای دانشگاهها داشت قول داد از طریق صندوق مهر یا هر جای دیگری که صلاح بدانند این اعتبار را افزایش بدهد اما خبر خوش ارتقای این اعتبار را هنوز دریافت نکرده ایم.

رئیس صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم ادامه داد: ارتقای این مبلغ تا 240 میلیارد تومان بنا بود از طریق صندوق مهر رضا یا کانال های دیگری که رئیس جمهور تشخیص دهد انجام شود که هنوز در حال پیگیری هستیم.

وی در پاسخ به اینکه میزان وام شهریه مصوب برای سال 88 چند درصد از متقاضیان را پوشش می دهد گفت: سال گذشته 11 درصد را پوشش داده بود و امسال نیز تقریبا به همان مقدار است اما همه دانشجویان سراغ وام شهریه نمی آیند بنابراین سال گذشته این پوشش تا حدود 30 درصد را نیز در برگرفت.