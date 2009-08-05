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۱۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۴۵

15 امام جمعه شهرهای مختلف کشور منصوب شدند

15 امام جمعه شهرهای مختلف کشور منصوب شدند

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور از سوی رهبر معظم انقلاب و طی احکامی جداگانه، 15 امام جمعه شهرهای مختلف را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خبر داد:  حجت الاسلام سید رضا تقوی از سوی رهبر معظم انقلاب طی احکامی جداگانه حجج اسلام محمد شریفی، عباس صالح نیا، عبدالله اسماعیلی، حسین معتمدی فر، محمد علی ارزنده، علی زادسر، مهدی محمدی پور، علی زعیم، حسن ابراهیمی، مهدی بهره‌مند، ناصر فطرس بروجردی، محسن رفیعی، ابوالقاسم ارمی، محمد حسن مرادی، علیرضا سرحدی و وحید مهری را به ترتیب به امامت جمعه شهرهای قصر شیرین، کوهبنان، محمود آباد، میناب، تویسرگان، اسدآباد، چوئبده، صغاد، کیارشلمزار، منوجان، صدرا، دهق، قمصر، و بخش های دراک گویم(فارس)، ورنامخواست ( اصفهان ) و فاریاب ( کرمان ) برای مدت سه سال منصوب کردند.

مراسم معارفه امامان جمعه منصوب شده این هفته همزمان با مراسم معنوی نمازجمعه با حضور مردم، مسئولان منطقه‌ای و نمایندگان شورای سیاستگذاری ائمه‌جمعه برگزار می‌شود.

 

کد مطلب 924699

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