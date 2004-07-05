هاآرتص مدعي شد كه ديمونا موضوع سفر البرادعي نيست

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه صهيونيستي هاآرتص در اخبار خود نوشت، گفته مي شود البرادعي در اين سفر كه از فردا آغاز خواهد شد، حتما از ديمونا ديدن خواهد كرد اما بر خلاف آنچه در گزارش هاي برخي كشورها اعلام شده است، البرادعي در پي آن نيست كه اثبات كند ديمونا مكان گسترش سلاح هاي هسته اي در اسراييل است. گزارش برخي كشورهاي همسايه منطقه حاكي است كه اسراييل در پايگاه هسته اي ديمونا در حال گسترش سلاح هاي هسته اي است. اما البرادعي با چنين تصوري به بازديد از ديمونا نمي رود.

اين ديپلمات مصري كه در طول سي سال گذشته براي آژانس هاي مختلف سازمان ملل كار كرده است، راكتور تحقيقات هسته اي "نحال سوريق" (Nahal Soreq) را نيز مورد بازرسي قرار نخواهد داد. اين در حالي است كه اسراييل با طيب خاطر چنين اجازه اي را به البرادعي مي دهد. همانطور كه البرادعي در ديدار سال 1997 خود از اسراييل، اين راكتور را نيز مورد بررسي قرار داده است.

به ادعاي هاآرتص، برنامه سفر البرادعي شامل ديدار با آريل شارون نخست وزير رژيم اسراييل و "گيدون فرانك" مدير كل كميسيون انرژي اتمي و همچنين "دان ناوه" وزير بهداشت اين رژيم مي باشد. وي با اين مقامات درباره كاربردهاي تحقيقات اسراييل در پزشكي هسته اي گفتگو خواهد كرد. قرار است البرادعي در پروازي بر فراز منطقه اي دراسراييل به مشاهده باريكه قلمرو اسراييل ميان طولكرم و نتانيا بپردازد.

برنامه ريزان سياست امنيتي اسراييل معمولا بدون توجه به وابستگي هاي حزبي تاكيد مي كنند كه اسراييل بايد توافق نامه هاي صلح و نظامي زدايي امضا كند، كشورهاي عربي بايد سلاح هاي شيميايي و بيولوژيكي خود را كنار بگذارند و ايران بايد از ساخت سلاح هاي اتمي صرفنظر نمايد و فقط از آن زمان به بعد است كه اسراييل درباره توانايي هاي هسته اي بحث و گفتگو خواهد كرد.

از سوي ديگر، كشورهاي عربي و ايران خواهان آن شده اند كه پيش از برداشتن هر گام ديگر، خلع سلاح هسته اي اسراييل به گفتگو كشيده شود. آژانس بين المللي انرژي اتمي موضع وسط را برگزيده است و تحت حمايت البرادعي خواهان ايجاد خاورميانه اي عاري از سلاح هسته اي است.

اسراييل طرح خاورميانه عاري از سلاح هسته اي را پذيرفته اما اعلام كرده است كه بايد در چهارچوب سميناري بررسي شود كه هيچ محدوديتي براي كشورهاي شركت كننده ايجاد نكند. اگر چه كشورهاي عربي و آژانس تمايل دارند كه مذاكرات همچون آفريقا پيش رود كه منجر به ايجاد آفريقايي بدون سلاح هاي هسته اي شد.







