تاکسیهای گردشگری شیراز با شعار آمدند، بی پناه رفتند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، استان فارس با برخورداری از حدود 30 درصد از آثار تاریخی کشور به عنوان یکی از قطبهای جذب توریست همواره مطرح بوده است. البته برخورداری از آثار تاریخی جذاب و متعدد را می توان یکی از عوامل اصلی جذب گردشگردر یک منطقه دانست و در این راستا معیارهای دیگری نیز را باید مورد توجه قرار داد که بدون آن نمی توان توفیق چندانی داشت.

از جمله عواملی که در این راستا می تواند تاثیرات سازنده ای در جذب گردشگر داشته باشد مسئله ارائه خدمات در ابعاد مختلف نظیر اسکان، حمل و نقل و... است که البته در استان در بخش اسکان می توان هتلهای متنوعی را مثال زد که با تفاخر توانایی مالی و امکانات خود در حال خدمات دهی به گردشگران هستند اما ضلع دیگر جذب گردشگر را باید به بحث حمل و نقل و زیرساختهای این چنینی نسبت داد.

امروز دیگر همگان بر این نکته مهم معترف هستند که اگر زیرساخت مناسب به ویژه در بحث حمل و نقل در یک منطقه فراهم نباشد گردشگر میل چندانی برای حضور در آن منطقه نخواهد داشت هرچند که آثار تاریخی موجود در آن قابل توجه و جذاب باشد اما فقدان چنین خدماتی می تواند به تدریج گردشگران را به نقاط دیگری که امکانات و شرایط مناسب تری را در اختیار دارند جذب کند.

بر همین اساس نیز فکر ایجاد تاکسیهای گردشگری در کلانشهرهای کشور از جمله شیراز در سال 87 به مرحله اجرا رسید و در همان سال نیز پیرو انعقاد تفاهم نامه و تنظیم دستورالعمل اجرایی بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور مقارن دهم دی ماه سال 87 برای اولین بار در کشور، تاکسی گردشگری همزمان با تهران در شیراز با حضور سه شرکت خصوصی تاکسی گردشگری راه اندازی شد.

روزی که طرح تاکسی گردشگری در شیراز به مرحله اجرا در آمد در جریان مراسمی که پیرامون این موضوع برگزار شد، شعارهای رنگارنگی که همگی بر لزوم توجه به حمل و نقل حوزه گردشگری مطرح شد همگان را برآن داشت که این طرح که به طور حتم با پشتوانه علمی در کشور ایجاد شده، میتواند در آینده ای نزدیک از حمایتهای همه جانبه ای حداقل برخوردار شود و در حوزه حمل و نقل گردشگری منشا تحولات مناسبی شود.

در آن زمان خودروهایی که برای این طرح در نظر گرفته شده بود از نمونه های ون و مجهز به انواع تجهیزات روز دنیا بود که چشم هر بیننده ای را خیره می کرد هرچند که آن زمان یکی از مدیران سه شرکت حاضر در این طرح در خصوص برخی از مشکلات احتمالی برای این تاکسی ها تذکرات را هرچند کم و کوتاه ارائه داد اما زیبایی طرح به حدی بود که کسی علاقه ای به طرح مشکل نداشت.

اما این شرایط چندان پایدار نماند و کم کم مشکلات ناشی از عدم توجه به ساز و کارهای این طرح، آسیب شناسی قبل از اجرا و مطالعات کارشناسی نمایان شد به گونه ای که امروز در هیچ جای این شهر نمی توان از آن تاکسیهای به روز و مجهز اثری دید و به خوبی می توان مشاهده کرد که گردشگران داخلی و خارجی با آژانسهای معمولی و وسایل حمل و نقل که تورهای گردشگری فراهم کرده اند از آثار استان فارس و شهر شیراز دیدن می کنند.

شرایط در این مدت به گونه ای پیش رفته که سه شرکت خصوصی مجری طرح تاکسی گردشگری به شرایط ضرر دهی رسیده و از اینکه ساز و کارهای لازم و وعده ها و شعارهای یکسال پیش هنوز محقق نشده گلایه کنند.

مدیر یک شرکت تاکسی گردشگری: هیچکس همکاری نکرد/ خودروها را نیاورده پس فرستادیم

مدیر یکی از این سه شرکت آژانس تاکسی گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با تاکید بر اینکه طی یکسال اخیر هیچکس به تعهدات خود عمل نکرده است، افزود: اجرای این طرح بسیار مفید و پرفایده بود چراکه می توانست صنعت توریسم را در فارس گسترش دهد ولی متاسفانه از یکسال پیش تاکنون کمتر کسی به قولهای خود عمل کرده از این رو نتوانستیم این حرکت مطلوب و پرثمر را به حدی مناسب ادامه دهیم.

وی اشاره به عدم اجرای تعهدات نیز بیان کرد: رنگ خودروها، پلاکهای خودروها، همکاری هتلها و سوخت از جمله مسائلی بود که طی این یکسال حل نشد و همچنان شرکتهای حمل و نقل گردشگری در سرگردانی به سر می برند.

این مدیر شرکت تاکسی گردشگری در شیراز همچنین گفت: در زمان شروع کار طبق تفاهم نامه ای قرار شد که این سه شرکت خودروهای مخصوص تردد گردشگران را وارد کنند و دولت نیز تسهیلات ویژه ای را در بحث گمرک در نظر بگیرد ولی این کار انجام نشد و به ناچار در همان اول کار 30دستگاه خودرویی که خریداری شد با گذشت چند ماه نتوانستیم مشکلات واردات این خودروها را حل کنیم و با تحمل خساراتی در این خصوص خودروهای خریداری شده را پس فرستادیم.

معاون گردشگری میراث: طرح شکست نخورده/ همه ساز و کارهای لازم آماده نشد

اما در این مابین معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی استان فارس نیز به خبرنگار مهر در شیراز گفت: ایجاد تاکسی گردشگری یکی از نیازهای اساسی گردشگری فارس بود که باید محقق میشد.

اصغر زارع پور با اشاره به اینکه اما مواردی نیز در این مبحث وجود دارد که مانع از ادامه مطلوب و کامل این اتفاق خوشایند می شود، افزود: در مورد اجرای این طرح حلقه های مفقوده ای را می توان نام برد که شامل هماهنگی با مراکز اقامتی، تاکسی رانی و.. می شود که البته طی این مدت نامه های مختلفی نیز به تاکسی رانی و مراکز اقامی ارسال شده اما باید در نظر داشت چنین کارهایی را نمی توان با بخشنامه عمل به سرانجام رساند.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد ساز و کار اجرایی دقیق در این بخش نیز تاکید کرد: نمی توان انتظار داشت که مالک یک هتل که سرمایه کذاری کلانی را برای ساخت مرکز اقامتی خود انجام داده را مورد امر و نهی خود قرار داد که فقط از تاکسی گردشگری برای افراد مستقر در هتل خود استفاده کند.

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان فارس بیان کرد: از دیگر سوی مالکان آژانسهای حمل و نقل معمولی نیز این موضوع را مطرح می کنند که در شرایطی که در قانون در این خصوص منعی ایجاد نشده که آژانسهای معمولی نمی تواند به گردشگران سرویس بدهد و آژانسها نیز با کمبود مسافر مواجه هستند چگونه می توان انتظار داشت که در مقابل تقاضای گردشگر پاسخ منفی داده شود.

زارعی پور با بیان اینکه تمام این موارد حاکی از این موضوع است که باید برای اجرای این طرح ساز و کار قوی تر و تدوین قانون لازم در نظر گرفته شود، افزود: در کنار این مسائل موضوع فرهنگسازی نیز مطرح است که بر این اساس گردشگر بداند که با استفاده از آژانسهای ویژه گردشگری شرایط مناسبی خواهد داشت.

وی گفت: به هر حال باید دانست که این طرح با شکست مواجه نشده و برای رفع این مسائل در حال پیگیری راهکارهای مناسب آن هستیم.

به گزارش مهر، باید در نظر داشت که در همایش تاکسیهای گردشگری که سال پیش در شیراز برگزار شد مدیرکل دفتر برنامه ریزی گردشگری داخلی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور از حمل و نقل به عنوان 35 درصد از مجموعه عوامل سفر و گردشگری یاد کرد و چنین پایه قوی در صنعت گردشگری باید بیش از پیش مورد دقت و بررسی و آسیب شناسی قرار گیرد.

از سویی دیگر با توجه به میزان پیشرفت این طرح از سال گذشته تاکنون به نظر می رسد که در گذشته طرح تاکسیهای گردشگری از پشتوانه مطالعاتی و فکری قوی و همه جانبه ای بهره مند نبود که امروز به مرور آسیبها و چالشهای پیرامون آن را می توان مشاهده کرد.

این چالشها بیش از اینکه ناشی از مشکلات آنی و غیر قابل اجتناب باشد عمده آن فرآیندی از وجود تفکر اجرای آزمون و خطای مسئولان در اجرای طرحها بوده که همواره نه تنها در این پروژهه بلکه در سایر طرحها نیز به وضوح قابل درک است که اول طرح به مرحله اجرا می رسد و پس از نمایان شدن مشکلات باید مورد آسیب شناسی و بررسی قرار گیرد و در چنین شرایطی نه تنها وقت زیادی به هدر خواهد رفت بلکه خسارات متعدد مالی و فکری نیز بر مجریان وارد می شود.