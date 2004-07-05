برمر : انحلال ارتش سابق عراق تصميمي مناسب بود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه، اين حاكم آمريكايي عراق درمورد ادامه موج انتقادات پيرامون تصميمش در انحلال ارتش سابق عراق گفت: تصميم انحلال ارتش عراق مناسبت ترين وسيله براي ايجاد امنيت و جلوگيري از مشكلات بود و درحقيقت يك حركت هوشيارانه براي مهار بحران به شمار مي رود .

پل برمرنيزابرازخوش بيني كرد: يك جدول زمانبندي شده براي برگزاري انتخابات عمومي درعراق تعيين شود و همكاري با نيروهاي چند مليتي در اين كشورصورت گيرد.



اين حاكم سابق آمريكايي عراق همچنين همكاري حكومت موقت عراق را با دولت آمريكا ستود و ابراز اميدواري كرد اين همكاري ادامه داشته باشد.



