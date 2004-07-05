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۱۵ تیر ۱۳۸۳، ۱۲:۱۵

در واكنش به انتقادات عليه عملكرد حاكم آمريكايي عراق:

برمر : انحلال ارتش سابق عراق تصميمي مناسب بود

پل برمر حاكم سابق آمريكايي عراق گفت:انحلال ارتش عراق مناسبترين تصميم براي ايجاد و حفظ امنيت در اين كشور بود .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه، اين حاكم آمريكايي عراق درمورد ادامه موج انتقادات پيرامون تصميمش در انحلال ارتش سابق عراق گفت: تصميم  انحلال ارتش عراق مناسبت ترين وسيله براي ايجاد امنيت و جلوگيري از مشكلات بود و درحقيقت يك حركت هوشيارانه براي مهار بحران به شمار مي رود .

پل برمرنيزابرازخوش بيني كرد: يك جدول زمانبندي شده براي برگزاري انتخابات عمومي درعراق تعيين شود و همكاري با نيروهاي چند مليتي در اين كشورصورت گيرد.

اين حاكم سابق آمريكايي عراق همچنين همكاري حكومت موقت عراق را با دولت آمريكا ستود و ابراز اميدواري كرد اين همكاري ادامه داشته باشد.

کد مطلب 92473

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