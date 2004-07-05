علي رضا طبايي " از جوانه ها تا عينك " را منتشر مي كند

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر" ، اين كتاب ، توسط انتشارات سروش منتشر مي شود ، همچنين كتاب ديگري از علي رضا طبايي كه مجموعه اي ازغزل ها و چند شعر نيمايي اين شاعر است ، به زودي منتشر خواهد شد.اين شاعر و منتقد ادبيات در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" با بيان اين مطلب افزود : قصد دارم كتابي نيز با عنوان " شيوايي ها " آماده انتشار نمايم كه مجموعه اي از غزل هاي من است .وي در ادامه يادآور شد : حدود شصت غزل كه از سال 1377 تا امروز گفته ام را دركتاب " شيوايي ها " آورده ام ، همچنين در كنار اين غزل ها ، شعرهاي نيمايي را هم گنجانده ام .علي رضا طبايي از چهره هاي قديمي شعر و يكي از اولين شاعراني است كه همزمان با سرودن شعر ، به روزنامه نگاري نيز اشتغال داشته است ، مديريت صفحه ادبي مجله " جوانان امروز " طي مدتي طولاني بر عهده وي بوده است.