100 هزار دانش آموز مازندرانی تحت پوشش طرح هجرت هستند

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، سردار علی شالیکار صبح پنجشنبه در جمع عوامل برگزاری طرح هجرت سه در روستای "ترویجان" از بخش دابودشت آمل گفت: در این طرح هم اکنون در سطح فراگیرتری حضور حداقل یک میلیون و 800 هزار نفر روز در بخشهای منابع طبیعی، بهسازی مدارس، بهداشتی و درمانی، نهضت سوادآموزی وبرخی رشته های دیگر از عوامل و افراد را تحت پوشش دارد.

وی با بیان اینکه این طرح امسال حدود 20 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش دارد، افزود: امسال در مجموع از 50 دستگاه اجرایی استان تنها 25 دستگاه اجرایی در این طرح مهم و زیر بنایی همکاری دارند.

فرمانده سپاه کربلای مازندران توانمندسازی، خودباوری و مهارتها و توانمندیهای جوانان و آشنایی با مناطق محروم را از اهداف مهم این طرح بیان کرد.

شالیکار با بیان اینکه در این طرح دانشجویان دانشگاه های دولتی استان در سطح روستاها در یک برنامه زمان بندی مشخص و تا پایان تعطیلات تابستان حضور دارند، بیان کرد: حضور دانشجویان بسیجی در روستاها بسیار موثر است و فضای توسعه ای روستاها را عوض می کند.

وی اضافه کرد: مجریان طرحهای هجرت در روستاها علاوه بر فعالیتهای محوله در کارهای پژوهشی و تحقیقاتی روستاییان در جهت رفع مشلات و انعکاس آن به مسئولان شهرستان تلاش و فعالیت می کنند.