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۱۵ تیر ۱۳۸۳، ۱۲:۱۰

عضو كميسيون عمران مجلس در گفت و گو با مهر عنوان كرد:

مجلس از وزير را ه و مسئولان مربوطه درباره واگذاري بندري شهيد رجايي توضيح خواهد خواست

علي مويدي به خبرگزاري "مهر" گفت: درصورتي كه ترمينال كانتينري بندر شهيد رجايي به همراه حوضچه دو و سه آن بندر به بخش خصوصي داخلي و خارجي واگذار شود ، مجلس از وزيرراه و ترابري و مسئولان مربوطه در اين باره توضيح خواهد خواست.

عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي"مهر" در واكنش به ترمينال كانتينري بندر شهيد رجايي به همراه حوضچه دو و سه آن بندر گفت: مجلس با اين اقدام برخورد مي كند، زيرا درصورتي كه اين اتفاق بيافتد، سرمايه گذاري خارجي با سودي كه از ترمينال كانتينري بدست مي آورد، آن را در حوضچه دو و سه بندر فوق هزينه كرده و نيازي به آوردن سرمايه ندارد.

علي مويدي تاكيد كرد: قطعا بايد اين واگذاري برطبق قانون صورت گيرد ودرصورتي كه خلاف آن باشد مجلس با متخلفان اين واگذاري برخورد خواهد كرد.

وي افزود: نبايد حوضچه دو و سه بندر شهيد رجايي را به يك شركت انگليسي ( با هويت هنگ كنگي) واگذار كرد زيرا درحال حاضر منافع جمهوري اسلامي ايران با انگليس سازگار نيست.

عضوكميسيون عمران مجلس با تاكيد براين كه بايد بنادر مهمي نظير خرشهر و آبادان را كه نياز به سرمايه گذاري دارند به بخش خصوصي ( داخلي وخارجي) واگذار كرد، گفت: درصورتي كه سازمان بنادروكشتيراني اقدام به واگذاري بنادري كه نياز به سرمايه گذاري دارد  بكند درآن صورت شاهد رونق بنادر و بخصوص بنادر جنوبي نظير خرمشهر و آبادان در كشور خواهيم بود.

کد مطلب 92477

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