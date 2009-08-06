تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنج شنبه پانزدهم مرداد سال 1388 هجری شمسی مصادف است با چهاردهم شعبان سال 1430 هجری قمری و برابر است با ششم اوت سال 2009 میلادی.

- مرحله دوم پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان امروز با برگزاری دیدار بین تیم والیبال جوانان ایران با آمریکا به پایان می رسد، دیداری که ساعت 11(به وقت ایران) برگزار می‎شود.

- رقابت‌های فوتبال نهمین دوره لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* راه آهن شهرری - فولاد خوزستان، ساعت 17:15، ورزشگاه اکباتان تهران

داور: سعید بخشی زاده، کمک‌ها: داود رفعتی و حمید غمزه، داورچهارم: سیف الله پور

* مس کرمان - پرسپولیس، ساعت 19:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

داور: سعید مظفری زاده، کمک‌ها: رسول فروغی و محمدرضا ابوالفضلی، داورچهارم: وحید مهرپیشه

- هفته دوم از مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* پوشینه بافت قزوین - فیروز صفه اصفهان، ساعت 17، سالن شهید بابایی قزوین

داوران: وحید عرض پیما، علیرضا رجبی، حسنعلی رحیمی و حمیدرضا رستمی

* فولادماهان سپاهان - شهید منصوری، ساعت 17، سالن پیروزی اصفهان

داوران: عباس دهقان پور، علیرضا فولادی، محمد فرجی وعلیرضا یگانه

* شرکت ملی و حفاری خوزستان - شهر آفتاب تهران، ساعت 17، سالن نفت اهواز

داوران: علیرضا سهرابی، احمدرضا جباری، فرامرز حسینی نژاد و فرهاد حسینیان

* هیئت فوتبال کرمان - لبنیات ارژن شیراز، ساعت 17، سالن استانداری کرمان

داوران: جواد فهیمی راد، سید محسن زواره‌ای، داوود خان‌احمدی و حسین نوری

- مجمع انتخاباتی فدراسیون دوچرخه‌سواری ساعت 10 صبح امروز در هتل پارس مشهد برگزار می شود.

- لیگ کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان و جوانان استان مازندران با شرکت 40 تیم از سراسر استان از صبح امروز آغاز می شود.

هفدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

گروه A (سالن شماره یک قاهره):

* آلمان - آرژانتین

* کویت - قطر

گروه B (سالن شهر سوئز):

* فرانسه - تونس

* نروژ - اسپانیا

* ایران - برزیل

گروه C (سالن شهر پورت سایر):

* سوئد - هلند

* استونی - گرینلند

* اسلوونی - لیبی

گروه D (سالن شماره دو قاهره):

* دانمارک - الجزایر

* مراکش - پرتغال

* جمهوری چک - بلاروس

- دور دوم از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا امشب با برگزاری 32 بازی در نقاط مختلف قاره سبز به اتمام می رسد.

- مرحله مقدماتی رقابت‎های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز امروز با حضور 16 بازیکن در سالن شهید عضدی تهران برگزار می‎شود.

- دیدارهای دوستانه فوتبال در رده باشگاهی امروز و امشب در اقصی نقاط دنیا برگزار می شود.